Luftë e re për artin e plaçkitur nga nazistët: padi të reja në Los Anxhelos për kryeveprat në muze
Në qendër të padive: çifti 'Adam and Eve' i Cranach-it në Muzeun Norton Simon dhe portretet e Dinah Gottliebova Babbitt nga Auschwitz-i — ndryshimet e reja ligjore në Kaliforni rihapin dosjet e mbyllura nga gjykatat.
Beteja dekadëshe për artin e vjedhur gjatë Holokaustit po ringjallet në Los Anxhelos, ku trashëgimtarët e viktimave hebraike kërkojnë kthimin e veprave të ekspozuara në muze të Kalifornisë Jugore — dy padi u ngritën këtë javë pas ndryshimeve të ligjit federal dhe të Kalifornisë që fuqizojnë kërkesat për artin e marrë nga familjet hebraike gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Njëra padi, e ngritur këtë javë në Gjykatën Supreme të Los Anxhelosit nga Federata Hebraike e Los Anxhelosit të Madh, rinovon mosmarrëveshjen me Muzeun Norton Simon në Pasadena për çiftin e pikturave „Adam and Eve“ — vepra në vaj mbi panel me përmasa natyrore të Lucas Cranach the Elder nga viti 1530. Sipas muzeut, pikturat fillimisht i përkisnin familjes fisnike ruse Stroganov, para se Bashkimi Sovjetik t’i nxirrte në një ankand të paligjshëm në Berlin në vitin 1931, ku i bleu tregtari i artit Jacques Goudstikker; një pasardhës i Stroganovëve ia shiti më vonë muzeut, i cili i restauroi dhe i ruajti. Muzeu i referohet vendimit federal të vitit 2018 që konfirmoi njëzëri titullin e pronësisë dhe refuzimit të Gjykatës Supreme të SHBA-së për ta marrë çështjen në shqyrtim në maj 2019: „Për gati 50 vjet janë ekspozuar në Muzeun Norton Simon dhe do të mbeten të aksesueshme për publikun“.
Padia e dytë u ngrit po atë ditë në gjykatën federale të Los Anxhelosit nga vajzat e Dinah Gottliebova Babbitt, të mbijetuarës së Holokaustit dhe animatore kaliforniane e burgosur në Auschwitz. Babbitt u detyrua të pikturonte akuarele të të burgosurve të tjerë për Josef Mengele-n, mjekun nazist të njohur si „Engjëlli i Vdekjes“ — vajzat e saj kërkojnë tani kthimin e këtyre veprave. Asnjëra padi nuk specifikon vlerën e veprave në qendër të mosmarrëveshjeve, ndërsa përfaqësuesit e muzeve thonë se mbajnë titullin ligjor dhe do t’i ekspozojnë veprat më tej.
Rasti është pjesë e përpjekjes më të gjerë për kthimin e artit të plaçkitur nga nazistët: nga viti 1933 deri në 1945 regjimi nazist sekuestroi mbi 600,000 vepra arti nga familjet hebraike, koleksionistët dhe muzetë në të gjithë Europën — ajo që është përshkruar si vjedhja më e madhe e artit në histori. Më shumë se tetë dekada më vonë, pronësia e diskutueshme e disave prej këtyre veprave ushqen beteja ligjore dhe etike mes familjeve hebraike që kërkojnë kthimin e pronës së marrë gjatë Holokaustit dhe muzeve që mbrojnë titullin e tyre. Ligjvënësit e Kalifornisë kanë ndryshuar ligjin: ligjvënësi Jesse Gabriel (D-Woodland Hills) hartoi projektligjin AB 2867, të nënshkruar nga guvernatori Gavin Newsom në shtator 2024, i cili kërkon zbatimin e ligjit të Kalifornisë në paditë e banorëve të shtetit ose trashëgimtarëve të tyre për kthimin e veprave të marra gjatë Holokaustit.
Burimi: New York Post
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