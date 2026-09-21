Luftime të ashpra në bregun perëndimor të Jemenit, por asnjëra palë nuk avancon: raport nga Taizi
Forcat qeveritare jemenas, të mbështetura nga aviacioni dhe dronët, janë përfshirë në përleshje të rënda me Huthi-t përgjatë frontit të bregut perëndimor, me frontin më të ashpër në vargmalin nga periferia perëndimore e Taizit drejt Lahj-së — zonë strategjike që mbron Bab al-Mandebin dhe Mokën.
Luftimet e ashpra në Jemen vazhdojnë pa fitore territoriale të rëndësishme për asnjë nga palët, raporton nga Taiz gazetarja Hadeel al-Yamani për Al Jazeera-n. Operacione ushtarake të forcave qeveritare, të mbështetura nga avionë luftarakë dhe dronë, po kryhen përgjatë disa fronteve që shtrihen në veri dhe perëndim të vendit.
Fronti më i spikaturi dhe më i ashpëri është ai i bregut perëndimor, përgjatë vargmalit që shtrihet nga periferia perëndimore e Taizit drejt Lahj-së. Përleshjet atje përshkruhen si jashtëzakonisht të ashpra: forcat qeveritare janë ende në luftime të rënda me Huthi-t, në përpjekje për të ndalur sulmet që grupi ka ndërmarrë prej disa ditësh për të marrë kontrollin e asaj zone strategjike.
Zona është e rrethuar nga një vargmal që ofron mbrojtje në dy drejtime — jo vetëm bregun perëndimor, Bab al-Mandebin dhe Mokën, por edhe provincën e Taizit nga brendësia dhe zonat rurale përreth. Në brendësi, asnjëra palë nuk po shënon përparim të rëndësishëm, dhe për shkak të pozicionit jashtëzakonisht sfidues strategjik, është e vështirë të flitet për ndonjë avancim të ndonjë force.
Raportimi vjen në një moment të përshkallëzimit të gjerë në Jemen: Huthi-t, aleatë të Iranit, kanë intensifikuar sulmet ndaj forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite, ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon pas sulmeve të përbashkëta amerikano-izraelite të shkurtit.
Bregu perëndimor dhe Ngushtica e Bab al-Mandebit kanë marrë rëndësi kritike që nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani, me trafikun detar në nivele të reduktuara dhe rrugët alternative të naftës nën kërcënim.
Burimi: Al Jazeera — liveblog-u i luftës SHBA–Iran, 21 shtator 2026 (raportim nga Taiz, Jemen — Hadeel al-Yamani).
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.