Filmi indian ‘Angh’ fiton Çmimin Platform në TIFF 2026, siguron kualifikimin për Oscar
Debutimi i Theja Rio-s në gjuhën Konyak fitoi çmimin kryesor të seksionit Platform në TIFF 2026, duke siguruar kualifikimin e drejtpërdrejtë për Oscar-in për Filmin më të Mirë Ndërkombëtar.
Filmi indian “Angh”, debutimi artistik i regjisorit Theja Rio, fitoi Çmimin Platform në edicionin e 51-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Toronto (TIFF 2026). Fituesit u shpallën në konferencën përmbyllëse për shtyp në TIFF Lightbox, më 20 shtator 2026.
Platform është i vetmi seksion konkurrues me juri në TIFF. I lançuar në vitin 2015 dhe i frymëzuar nga kinematografia e Jia Zhang-ke-së, seksioni u zgjerua këtë vit në 12 filma. Jurinë e kryesoi Pablo Trapero, së bashku me Amma Asante, Sylvia Chang, Luc Déry dhe Albert Lee; çmimi shoqërohet me 20.000 dollarë kanadezë. Në deklaratën e saj, juria vlerësoi “perspektivën freskuese, forcën e realizimit filmik dhe portretin thellësisht rezonant të një bote”, si dhe “vizionin, guximin dhe trimërinë e regjisorit”.
Fitore historike: sipas një rregulli të ri të Akademisë, fituesi i Çmimit Platform kualifikohet tashmë drejtpërdrejt për garën e Oscar-it për Filmin më të Mirë Ndërkombëtar — me kusht që filmi të jetë kryesisht në një gjuhë jo-angleze. TIFF është një nga vetëm gjashtë festivalet në botë që ofrojnë një rrugë direkte drejt Oscar-it. Nga i njëjti rregull i ri përfitojnë edhe “Yellow Letters” i Turqisë (Arshi i Artë në Berlin) dhe “Woman Unknown” i Danimarkës (Luani i Artë në Venecia).
Çmimi Special i Jurisë së Platform-it iu dha filmit “Brace Your Heart (Garrat Du Váimmu)” me regji të Amanda Kernell.
“Angh” është xhiruar në gjuhën Konyak dhe vendoset në vitet 1960 në Nagaland, pranë kufirit Indi–Mianmar. Ai ndjek Anghba-në, kryetarin e fundit të një fshati të braktisur Konyak Naga, që jeton i izoluar me gruan e tij të sëmurë dhe djalin e vogël memec; mbërritja e një misionari amerikan (i interpretuar nga Douglas Henshall) sfidon traditat e tyre. Filmi është realizuar në 16mm dhe zgjerohet nga metrazhi i shkurtër i Rio-s i vitit 2021 me të njëjtin titull, i cili fitoi Çmimin Special të Jurisë në Clermont-Ferrand. Theja Rio është shkrimtar dhe regjisor nga Nagaland me bazë në Londër, i diplomuar në Shkollën Kombëtare të Filmit dhe Televizionit. Premiera botërore u mbajt më 15 shtator 2026 në TIFF, dhe “Angh” ishte i vetmi film indian në seksionin Platform këtë vit.
Burimi: moviemovesme.com
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