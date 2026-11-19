Eurodeputetët denoncojnë presionet kineze për kontaktet me Tajvanin, një deputete u ndalua në Pekin
Tetë eurodeputetë nga grupe të ndryshme politike kanë denoncuar presione nga zyrtarë kinezë për udhëtimet dhe kontaktet e tyre me Tajvanin — nga një vizitë e papritur në zyrë, te letrat paralajmëruese dhe ndalimi në kufirin kinez — siç raporton Politico.
Tetë eurodeputetë nga grupe të ndryshme politike të Parlamentit Evropian kanë denoncuar presione nga zyrtarë kinezë për udhëtimet e tyre në Tajvan dhe komunikimin me përfaqësuesit e tij, siç raporton Politico. Deputetët i përshkruajnë incidentet si përpjekje frikësimi: një vizitë e papritur e një diplomati kinez në zyrën e një eurodeputeti, letra që kërkojnë ndërprerjen e kontakteve me Tajvanin dhe një ndalim në kufirin kinez.
Nënkryetari i grupit Patriotët, António Tânger Corrêa, ka thënë se përpara udhëtimit të tij në Tajvan në qershor 2025, një diplomat kinez i shkoi në zyrë pa paralajmërim dhe i tha se nuk mund t’ia garantonte sigurinë dhe se nuk dinte çfarë mund të ndodhte nëse ai e bënte udhëtimin. Ndërsa eurodeputetët që morën pjesë në një forum në Taipei në tetor morën letra nga Misioni i Kinës në BE, që u kërkonin të shmangnin çdo kontakt zyrtar me autoritetet e Tajvanit; eurodeputeti çek Ondřej Krutílek tha se Kina nuk ka të drejtë të ushtrojë presion mbi përfaqësuesit e zgjedhur, ndërsa polaku Michał Kobosko e quajti letrën të çuditshme dhe presionin e drejtpërdrejtë të papranueshëm.
Eurodeputetja çeke Markéta Gregorová ka treguar se më 26 shtator, rojet kufitare e ndaluan pas mbërritjes në Pekin me një delegacion të komisionit të tregtisë të Parlamentit Evropian: iu mor pasaporta, iu ndalua përdorimi i telefonit dhe u mbajt për rreth një orë e gjysmë e rrethuar nga oficerë policie. Gregorová thotë se nuk e di nëse ishte një gabim administrativ apo frikësim i qëllimshëm.
Ajo planifikon të kërkojë shpjegime nga Kongresi Popullor Kombëtar i Kinës dhe t’i kërkojë presidentes së Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, të kufizojë aksesin e përfaqësuesve kinezë në Parlament nëse nuk jepet asnjë shpjegim. Zëdhënësi i Metsola-s, Jüri Laas, tha se presidentja mbetet në kontakt me eurodeputetët dhe ua ka përcjellë pyetjet dhe shqetësimet e tyre autoriteteve kineze, për të parandaluar incidente të tjera.
Tensionet kanë një histori më të gjatë: në vitin 2021 Pekini vendosi sanksione ndaj pesë eurodeputetëve pas sanksioneve të BE-së lidhur me raportimet për shkelje të të drejtave të ujgurëve, dhe Parlamenti Evropian pezulloi ratifikimin e marrëveshjes së investimeve BE–Kinë. Sipas Politico, në prill 2025 Pekini dhe Parlamenti hoqën kufizimet e sanksioneve, ndërsa takimi i 44-të ndërparlamentar BE–Kinë është planifikuar në Strasburg në qershor.
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