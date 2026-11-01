Komisioni hetimor për vrasjen e Arlinda Zekajt mban nesër mbledhjen e parë në Kuvend
Mbledhja nis në ora 11:30 nën kryesimin e Burim Ramadanit; nënkryetarja e Kuvendit, Emilia Rexhepi, thotë se do të shqyrtohen të gjitha rrethanat që i paraprinë vrasjes dhe pengesat e mundshme në punën e institucioneve
Komisioni hetimor parlamentar i Kuvendit të Kosovës, i përbërë nga përfaqësues të të gjitha partive politike, do të mbajë nesër, të hënën 2 nëntor, në ora 11:30, mbledhjen e parë për hetimin e rrethanave të vrasjes së Arlinda Zekajt, siç njofton DTV Media.
Nënkryetarja e Kuvendit, Emilia Rexhepi, e cila është pjesë e komisionit, ka thënë për emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova se qëllimi është të shqyrtohen të gjitha rrethanat që i paraprinë vrasjes dhe të identifikohen pengesat e mundshme në punën e institucioneve.
Sipas raportimit, Rexhepi ka theksuar se numri i vrasjeve të grave është shumë i madh dhe tregon probleme me të cilat shoqëria duhet të përballet. Ajo ka shtuar se komisioni do të japë maksimumin për të parë si po shkon hetimi dhe nëse institucionet janë bllokuar diku në këtë proces.
Komisioni kryesohet nga Burim Ramadani dhe pritet të shqyrtojë veprimet institucionale dhe rrethanat që i paraprinë rastit tragjik.
Arlinda Zekaj u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës. Rasti ka nxitur protesta dhe kërkesa për përgjegjësi institucionale, pasi ajo kishte kërkuar mbrojtje nga institucionet.
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