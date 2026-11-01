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Kosova

Vrasja e dyfishtë në Gjilan, Gërvalla: Rrethanat të hetohen pa vonesa

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Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka reaguar pas rastit tragjik në fshatin Demiraj të Gjilanit, ku humbën jetën dy persona.

Përmes një postimi në Facebook, Gërvalla e ka cilësuar ngjarjen si tronditëse, duke theksuar rëndësinë e sigurisë brenda familjes dhe nevojën për reagim institucional.

“Familja duhet të jetë streha më e sigurt e njeriut, vendi ku mbizotërojnë dashuria, harmonia, kujdesi dhe mbrojtja. Çdo ngjarje që e cenon këtë siguri kërkon vëmendje dhe reagim të menjëhershëm institucional”, ka shkruar ajo.

Gërvalla ka kërkuar që rrethanat e rastit të hetohen plotësisht dhe pa vonesa, në mënyrë që të zbardhet e vërteta dhe institucionet përgjegjëse të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore.

Në fund, ministrja u ka shprehur ngushëllime familjarëve dhe të afërmve të viktimave./Telegrafi/

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