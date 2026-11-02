Trump: SHBA dhe Kanadaja kanë konceptin e një marrëveshjeje të re tregtare
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të dielën se administrata e tij ka “konceptin” e një marrëveshjeje të re tregtare me Kanadanë, por nuk pranoi të jepte hollësi, siç njofton Reuters.
Trump foli me gazetarët pasi zbriti nga avioni në Dubuque të Iowa-s, ku të dielën mbajti një miting elektoral në mbështetje të republikanëve të shtetit, dy ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit.
Ai tha se ditët e fundit kishte folur për tregtinë me kryeministrin kanadez Mark Carney dhe se kishte folur me të sërish të shtunën. “Fola me të sërish dje dhe ne kemi konceptin e një marrëveshjeje që do të jetë e shkëlqyer për fermerët tanë, e shkëlqyer për vendin tonë dhe do të jemi mirë për këtë” — në anglisht: “I spoke to him again yesterday, and we have the concept of a deal that’s going to be great for our farmers, great for our country, and we’ll be fine for that.”
Deklarata vjen pas muajsh tensionesh tregtare mes dy vendeve për tarifat. Në javët e fundit palët kanë diskutuar lehtësime tarifore, përfshirë çelikun dhe automjetet, dhe Shtëpia e Bardhë hoqi tarifat për disa mallra kanadeze në fund të tetorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.