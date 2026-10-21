🌦️
Tiranë 21°C · Rrebesh i lehtë 21 Tetor 2026
S&P 500 7,714 ▲0.02%
DOW 52,437 ▼0.11%
NASDAQ 26,530 ▲0.4%
NAFTA 97.75 ▼0.07%
ARI 4,142 ▼0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781 EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781
₿ CRYPTO
BTC $83,854 ▲ +0.77% ETH $2,470 ▲ +0.14% XRP $1.3617 ▲ +1.98% SOL $106.5400 ▼ -1.57%
S&P 500 7,714 ▲0.02 % DOW 52,437 ▼0.11 % NASDAQ 26,530 ▲0.4 % NAFTA 97.75 ▼0.07 % ARI 4,142 ▼0 % S&P 500 7,714 ▲0.02 % DOW 52,437 ▼0.11 % NASDAQ 26,530 ▲0.4 % NAFTA 97.75 ▼0.07 % ARI 4,142 ▼0 %
EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781 EUR/USD 1.1227 EUR/GBP 0.8401 EUR/CHF 0.9267 EUR/ALL 90.8997 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4381 EUR/TRY 55.6898 EUR/JPY 177.64 EUR/CAD 1.5781
21 Tet 2026
Breaking
U tha se ishte shoferi i tij, deputeti i PS-së reagon pas vetëvrasjes së 46-vjeçarit në Tiranë: Lajm i pavërtetë…! Juventus, Spalletti: Ndjej që skuadra është me mua DOHA – Macron paralajmëron masa të ashpra përpara protestave të fundjavës BRUKSEL – BE-ja i kërkon Elon Musk të rikthejë plotësisht shërbimin “Starlink” për Ukrainën Haziri paralajmëron garën e brendshme në LDK: 2027-a, vit vendimtar për partinë
Menu
Kosova

Konfirmohet pjesëmarrja e Kurtit në Samitin e Procesit të Berlinit

· 1 min lexim

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar të mërkurën drejt Malit të Zi, ku do ta përfaqësojë Kosovën në Samitin e Procesit të Berlinit.

Sipas njoftimit të Zyrës së Kyreministrit, në kuadër të samitit Kurti do të zhvillojë takime bilaterale me drejtues dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare, si dhe me zyrtarë të lartë e krerë shtetesh.

Samiti i Procesit të Berlinit mbledh përfaqësues të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe partnerë ndërkombëtarë për të diskutuar bashkëpunimin rajonal dhe proceset e integrimit evropian.

Nga ky samit, në Kosovë presin shtyrjen përpara të marrëveshjeve rajonale që kanë mbetur të bllokuara, si dhe avancimin e bashkëpunimit ekonomik dhe politik ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu