Konflikt mes dy personave në Korçë, njëri mbetet i lënduar
Një konflikt mes dy personave është regjistruar në Korçë, ndërsa njëri prej tyre ka mbetur i lënduar.
Në vendngjarje është gjetur një 54-vjeçar, i cili dyshohet se ndodhej në gjendje të dehur, ndërsa është gjetur i lënduar në kokë.
Policia ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave të rastit.
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