Kontrollet e policisë në Vlorë, fokus automjetet me xhama të zinj dhe personat në kërkim
Policia ka shtuar kontrollet në disa pika të qytetit të Vlorës, në kuadër të masave për rritjen e sigurisë gjatë fundjavës.
Një nga pikat e kontrollit është vendosur në rrethrrotullimin e Transballkanikes, ku efektivët ndalojnë dhe kontrollojnë automjetet që qarkullojnë në këtë aks.
Vëmendje e veçantë i kushtohet automjeteve me xhama të zinj, ndërsa policia verifikon drejtuesit dhe pasagjerët për identifikimin e personave në kërkim, si dhe për evidentimin e rasteve të mundshme të mbajtjes së armëve pa leje.
Kontrolle të ngjashme po zhvillohen edhe në pika të tjera të Vlorës. Sipas policisë, prania e shtuar e forcave synon parandalimin dhe evidentimin e shkeljeve të ligjit gjatë fundjavës.
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