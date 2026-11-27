Kostas Ah. Karamanlis: dhjetë hapat që «gjunjëzuan» trenat para Tempit
Analiza e Efsyn për veprimet dhe lëshimet e ish-ministrit të Infrastrukturës dhe Transporteve, nga ligji i vitit 2019 për sigurinë te kontrata me italianët dhe paralajmërimet e injoruara të makinistëve
Pas «shkeljes së detyrës» në shkallë kundërvajtjeje, që e çon ish-ministrin e Infrastrukturës dhe Transporteve, Kostas Ah. Karamanlis, gati katër vjet pas krimit të Tempit, te dera e prokurorit, nuk fshihen vetëm disa punime që nuk u bënë në kohë, por një varg i gjatë veprimesh dhe lëshimesh që gërryen ditë pas dite besueshmërinë e sistemit hekurudhor grek, siç shkruan gazeta greke Efsyn në një analizë për këtë çështje.
Siguria në qarkullimin e trenave nuk u tërhoq pas vitit 2019 vetëm sepse kontrata 717 për telekomandimin, sinjalizimin me drita dhe sistemin e frenimit automatik ETCS, që duhej të ishte dorëzuar që në vitin 2016, vazhdonte të merrte shtyrje dhe rishikime çmimesh pa u përfunduar. Problemi është se në të njëjtën periudhë që hekurudha mbetej pa personel, sisteme dhe mirëmbajtje, qeveria këmbëngulte jo vetëm të besonte se rrjeti mund të punojë «në automatik», por edhe të reklamonte «trenat modernë» përmes mekanizmit të saj të fuqishëm komunikativ.
Sipas analizës së Efsyn, dhjetë hapat kryesorë janë: së pari, në vjeshtën e vitit 2019, me ligjin 4632/2019, Karamanlis transferoi përgjegjësinë e sigurisë hekurudhore nga ministria e tij te Autoriteti Rregullator i Hekurudhave (RAS); pas Tempit, Agjencia Europiane e Hekurudhave (ERA) konstatoi në praktikë se «as RAS nuk e ushtron kompetencën, as ministria nuk e kontrollon».
Së dyti, në negociatat me italianët e TRAINOSE-s së atëhershme për kontratën e re të subvencionit shtetëror, italianët siguruan subvencionin prej 750 milionë eurosh për 15 vjet, por u liruan nga investimet prej 600 milionë eurosh që duhej të bënin vetë. Së treti, kur kontrata e re erdhi për votim në Kuvend në verën e vitit 2022, investimet e premtuara të italianëve — 645 milionë euro në memorandumin e vitit 2019 për trena të rinj dhe të rindërtuar, teknologji të reja dhe pasuri hekurudhore — ishin tkurrur në 60 milionë euro, ndërsa subvencioni prej 750 milionësh mbeti; njëkohësisht, Shteti u lirua nga detyrimi për sisteme moderne të sigurisë së qarkullimit, përfshirë kontratën famëkeqe 717 dhe sistemin ETCS në aksin Pire–Athinë–Selanik–Idomeni.
Së katërti, në të njëjtën periudhë nisi një stuhi reklamuese komunikative: TRAINOSE u riemërua Hellenic Train me ceremoni festive dhe reklamat flisnin për trena modernë dhe punime prej 6 miliardë eurosh që ishin «vënë në rrugë», por nuk u bënë kurrë, ndërsa në realitet shumë itinerare vazhdonin të vonoheshin dhe të anuloheshin nga defektet.
Së pesti, në muajt e fundit para Tempit u regjistruan ngjarje të panumërta që konsiderohen «pararendëse» të një aksidenti të rëndë: dalje nga shinat pa viktima, por edhe përplasje me të lënduar, si ajo gjatë motit të keq «Elpis» jashtë Livadhias, kaluan në shënimet e vogla të aktualitetit. Ndërkohë, makinistët e Unionit Panhelenik të Personelit të Tërheqjes (PEPE) protestonin për mungesën e masave të sigurisë: i dërgonin ministrisë njoftime jashtëgjyqësore, por nuk merrnin kurrë përgjigje nga Karamanlis, dhe shpallnin greva, të cilat administrata e kompanisë arrinte t’i anulonte përmes gjykatave.
Së fundi, analiza kujton shfaqjen e ministrit në Kuvend pak ditë para Tempit, kur, i thirrur t’i përgjigjej deputetit të Magnezisë, Al. Meikopoulos, shqiptoi, duke tundur gishtin, frazën e famshme «është turp dhe turpërohem që ngrini çështje sigurie». Sistemi i pushtetit që kishte krijuar brenda hekurudhës u shemb më 28 shkurt 2023, kur stacionisti i Larisës, pa përvojë dhe trajnim, dërgoi dy trena të lëviznin në të njëjtën linjë në drejtime të kundërta.
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