Gjyqi për Tempin: nëna e Denisit mbyll dëshminë — nuk kam besim te drejtësia «e pavarur» e zotit Mitsotakis
Mirela Angelova: atë natë u dogja bashkë me fëmijën tim; ende pres përgjigje për vdekjen e djalit, raporti mjeko-ligjor thotë vetëm «karbonizim»
Seanca e sotme e gjyqit për tragjedinë hekurudhore të Tempit nisi dhe u mbyll me dëshminë e Mirela Angelovës, nënës së Denis Ruçit, njërit prej 57 viktimave të aksidentit hekurudhor, siç njofton gazeta greke Efsyn. Procesi do të vazhdojë të hënën, më 30 nëntor.
Nëna e Denisit theksoi se atë natë «unë u dogja bashkë me fëmijën tim. Atë natë unë kërkoja oksigjen bashkë me fëmijën tim», ndërsa më pas në dëshminë e saj vuri në dukje se nuk beson që vajrat e silikonit ishin shkaku i sferës së zjarrit dhe i zjarrit që pasoi përplasjen e dy trenave, dhe se ende pret përgjigje për vdekjen e djalit të saj, pasi raporti mjeko-ligjor përmend vetëm «karbonizim».
«Prej katër vjetësh qeveria përpiqet të më provojë se vajrat e silikonit janë përgjegjës për zjarrin dhe sferën e zjarrit, ndërsa ekzistojnë edhe hetime të tjera. U hodh material biologjik. Kush më thotë se nuk kishte edhe material të Denisit? Ka eshtra të paidentifikuara, si ta di unë nëse nuk ka edhe ndonjë kockë të Denisit? Ka shumë pika të hetimit paraprak dhe të zotit Bakaimis që nuk janë hetuar», tha ajo.
«Ai duhej të urdhëronte zhvarrime, por vendosi ta mbyllte hetimin. Qeveria na sheh si konspiracionistë, na thanë se jemi për t’u hedhur në mbeturina. Kështu arrijmë ta çojmë një njeri në dëshpërim dhe të nisë një grevë urie për të mësuar se si vdiq fëmija i tij. Pësuam një sulm aq të madh nga qeveria, sa nuk ma kap mendja. Gjatë grevës së urisë në Selanik banonim në një fshat», vuri në dukje ajo.
«E gjithë kjo frikësim nuk është e rastësishme. Mbështetja e njerëzve ishte e madhe. Në 23 ditë qeveria vendos të pranojë kërkesat tona që të bëhen zhvarrimet. Procedura prej katër vjetësh është ende e bllokuar. Nuk gjejnë dot para për zhvarrimet? Këto janë gjëra të papranueshme. E gjithë kjo sjellje nuk më lë të besoj ato që na thotë qeveria», theksoi ajo.
«E vërteta është se në fillim u përpoqa të besoj, por gjatë rrugës pashë edhe sjelljen e qeverisë. Të gjitha këto lëshime të zotit Bakaimis më lindin pyetje dhe pikëpyetje të arsyeshme. E vetmja gjë e sigurt është se nuk më japin përgjigje. Dua përgjigje të qarta. Dënimi është puna e drejtësisë. Si nëna e Denisit, nuk mundem, e kam të vështirë të kem besim te e ashtuquajtura drejtësi e pavarur e zotit Mitsotakis. Por shpresa vdes e fundit. Kam besim te njerëzit me ndërgjegje, me shpirt dhe zemër, që i shërbejnë drejtësisë, që mund të qëndrojnë përballë së vërtetës pa frikë», sqaroi nëna e Denisit.
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