Greqia bie në shtesë ndaj Gjeorgjisë 88-92, Shengelia e afron eliminimin
Grekët kryesonin 88-81 vetëm 54 sekonda para fundit të kohës shtesë në Athinë, por Gjeorgjia përmbysi me një seri 11-0 dhe mori fitoren e parë ndaj Greqisë pas shtatë humbjesh radhazi
Kombëtarja e Greqisë në basketboll pësoi një humbje dramatike 88-92 nga Gjeorgjia pas kohës shtesë, në Telekom Center të Athinës, në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2027, siç raporton FIBA.
Greqia e kishte fitoren në dorë: vetëm 54,6 sekonda para fundit të kohës shtesë kryesonte 88-81, por Gjeorgjia reagoi me një seri 11-0 në sekondat e fundit dhe përmbysi gjithçka, duke marrë një fitore historike.
Protagonisti absolut ishte Tornike Shengelia, me 25 pikë, 11 kërcime dhe 5 asistime. Kjo është fitorja e parë e Gjeorgjisë ndaj Greqisë pas shtatë përballjesh të humbura radhazi: me këtë rezultat Gjeorgjia i afrohet kualifikimit në Botëror, ndërsa Greqia i afrohet eliminimit.
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