Olympiacos shpërdoron epërsinë 2-0, Milani përmbys 4-2 në Pire me Pulisic protagonist
Olympiacos pësoi një humbje të rëndë 2-4 nga Milani në stadiumin Karaiskakis, në ndeshjen e xhiros së pestë të fazës së ligës në Europa League, siç raporton agjencia Reuters.
Skuadra greke e ndërtoi epërsinë në pjesën e parë dhe në fillim të së dytës: autogoli i portierit Maignan pas aksionit të Pirolës në minutën e 31-të dhe goli i Jota Silvës në të 49-tën e çuan rezultatin në 2-0 dhe e vunë Olympiacosin në kontroll të plotë të ndeshjes.
Por përmbysja e Milanit ishte e shpejtë dhe e pamëshirshme: Hutchinson shkurtoi diferencën në minutën e 56-të, Pulisic përmbysi me një volej në të 71-tën pas asistimit të Cisse, ndërsa Moreira vulosi rezultatin 2-4 në minutën e 95-të. Me këtë humbje, Olympiacos mbetet me 10 pikë dhe i jep fund serisë së ndeshjeve pa humbje në garë.
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