Tigers vëzhgojnë Teruaki Saton dhe Kaima Tairan nga Japonia, Imanaga rikthehet në radarin e Detroitit
Detroit Tigers janë ndër shumë skuadrat e MLB-së që kanë vëzhguar Teruaki Saton dhe Kaima Tairan, sipas Evan Petzold, në një video në YouTube për objektivat dimërore të Tigers. Lajmi u raportua nga MLB Trade Rumors më 8 nëntor 2026.
Shota Imanaga përmendet gjithashtu si një shtesë e mundshme për rotacionin. Detroit tregoi interes për të kur ai erdhi nga Japonia në periudhën jashtë sezonit 2023-24.
Parashikimet financiare dhe kufijtë e Detroitit
Nën presidentin Scott Harris, marrëveshja më e madhe e Detroitit si agjent i lirë është ajo e Framber Valdez: tre vjet / 115 milionë dollarë, me mundësi daljeje pas vitit 2027. E dyta është ajo e Jack Flaherty: dy vjet / 35 milionë dollarë, nga periudha 2024-25. Harris ka qenë i vendosur në kufizimin e shpenzimeve në tregun e hapur, edhe pse klubi e eksploroi Alex Bregman.
Parashikimet e MLB Trade Rumors janë: Sato, pesë vjet / 80 milionë dollarë; Taira, katër vjet / 72 milionë dollarë, me të paktën një mundësi daljeje; dhe Imanaga, dy vjet / 40 milionë dollarë. Imanaga mund të jetë përshtatja më e pastër financiare.
Shota Imanaga
Imanaga hyn në sezonin e moshës 33-vjeçare. Në vitin 2026 me Cubs, ai regjistroi ERA 3.77, normë strikeout prej 24.6%, normë ecjesh elitare prej 5.2% dhe 174 1/3 innings, por 35 home run-e të lejuara janë dobësia e tij më e madhe. Viti i tij i parë si debutues mbetet më i miri nga tre sezonet e tij në MLB, ndërsa norma e strikeout në vitin 2026 ishte afër asaj të vitit 2024. Petzold vë në dukje se parku i Detroitit është shumë më miqësor për hedhësit sesa Wrigley Field. Nënshkrimi i tij do t’i shtonte përvojë veterane një rotacioni të ri të parashikuar, përveç Valdez.
Kaima Taira
Taira nuk ka asnjë përvojë në MLB. Ai ishte titullar me kohë të plotë vetëm në vitet 2023 dhe 2026 me Seibu Lions, dhe ishte i shkëlqyer në të dyja. Ai vjen në moshën 27-vjeçare. Disa vlerësues pyesin nëse trupi i tij prej 5’8″ do të rezistojë si titullar në afat të gjatë. Petzold vë në dukje se kjo mund të ketë më pak rëndësi për Tigers, të cilët kanë nevojë edhe për ndihmë në bullpen.
Teruaki Sato
Sato mund të vendoset në bazën e tretë, me Colt Keith që zhvendoset në bazën e parë ose të dytë, ose fusha e djathtë mund të jetë përshtatja më e pastër, ku plani aktual është një platoon i Kerry Carpenter dhe Ben Malgeri. Sato është një goditës me dorën e majtë në një formacion tashmë të anuar majtas — një pikë e mundshme mospërputhjeje. Fuqia e tij: 79 home run-e në dy sezonet e fundit në NPB. Këtë vit ai fitoi Triple Crown-in e ligës, me 39 home run-e, 106 RBI, mesatare .306, OBP .383 dhe slugging .609 në 614 paraqitje në pjatë.
Ora po ecën
Lockout-i i 1 dhjetorit do të ngrijë transaksionet, por NUK do ta ndërpresë dritaren 45-ditore të nënshkrimit për lojtarët e postuar nga NPB-ja. Sipas MLB Trade Rumors, nëse Sato, Taira ose Hiromi Itoh nuk nënshkruhen deri në momentin kur fillon lockout-i, ata nuk do të marrin një marrëveshje të ligës së madhe dhe do të kthehen te skuadrat e tyre japoneze për vitin 2027.
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