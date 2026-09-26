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26 Sht 2026
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Receta gatimi

Laksa malaiziane — supa ekzotike me petë, qumësht kokosi dhe karkaleca

Supa e famshme e Malajzisë dhe Singaporit: lëng kremoz kokosi me pastë laksa pikante, petë orizi, karkaleca dhe vezë — gati në 40 minuta.

· 2 min lexim

Koha e përgatitjes: 15 minuta  |  Koha e gatimit: 25 minuta  |  Gjithsej: 40 minuta  |  Porcionet: 4

Përbërësit (për 4 persona)

  • 250 g petë orizi të holla (bihun)
  • 300 g karkaleca të qëruara
  • 400 ml qumësht kokosi
  • 750 ml lëng pule (apo ujë)
  • 3 lugë gjelle pastë laksa (gjendet në dyqane aziatike)
  • 1 lugë gjelle vaj
  • 2 vezë të ziera fort, të përgjysmuara
  • 1 filxhan lakër kineze (apo lakër e zakonshme), të prera hollë
  • 2 qepë të njoma, të prera
  • 1 limon i gjelbër (lime), i prerë në feta
  • gjethe koriandëri të freskët
  • kripë sipas shijes

Hapat e përgatitjes

  1. Zieni petët e orizit sipas udhëzimeve të paketimit; kullojini dhe ndajini në katër tasa të thellë.
  2. Në një tenxhere të madhe ngrohni vajin, shtoni pastën laksa dhe skuqeni 1–2 minuta derisa të nxjerrë aromën.
  3. Shtoni qumështin e kokosit dhe lëngun e pulës; lëreni të ziejë në zjarr mesatar duke e përzier herë pas here.
  4. Shtoni karkalecat dhe gatuajini 3–4 minuta, derisa të marrin ngjyrë rozë; rregulloni kripën sipas shijes.
  5. Hidheni supën e nxehtë mbi petët në tasa.
  6. Dekorojeni me vezë të ziera, lakër, qepë të njoma, gjethe koriandëri dhe feta limoni të gjelbër. Shërbejeni menjëherë.

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