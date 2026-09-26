Laksa malaiziane — supa ekzotike me petë, qumësht kokosi dhe karkaleca
Supa e famshme e Malajzisë dhe Singaporit: lëng kremoz kokosi me pastë laksa pikante, petë orizi, karkaleca dhe vezë — gati në 40 minuta.
Koha e përgatitjes: 15 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Gjithsej: 40 minuta | Porcionet: 4
Përbërësit (për 4 persona)
- 250 g petë orizi të holla (bihun)
- 300 g karkaleca të qëruara
- 400 ml qumësht kokosi
- 750 ml lëng pule (apo ujë)
- 3 lugë gjelle pastë laksa (gjendet në dyqane aziatike)
- 1 lugë gjelle vaj
- 2 vezë të ziera fort, të përgjysmuara
- 1 filxhan lakër kineze (apo lakër e zakonshme), të prera hollë
- 2 qepë të njoma, të prera
- 1 limon i gjelbër (lime), i prerë në feta
- gjethe koriandëri të freskët
- kripë sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Zieni petët e orizit sipas udhëzimeve të paketimit; kullojini dhe ndajini në katër tasa të thellë.
- Në një tenxhere të madhe ngrohni vajin, shtoni pastën laksa dhe skuqeni 1–2 minuta derisa të nxjerrë aromën.
- Shtoni qumështin e kokosit dhe lëngun e pulës; lëreni të ziejë në zjarr mesatar duke e përzier herë pas here.
- Shtoni karkalecat dhe gatuajini 3–4 minuta, derisa të marrin ngjyrë rozë; rregulloni kripën sipas shijes.
- Hidheni supën e nxehtë mbi petët në tasa.
- Dekorojeni me vezë të ziera, lakër, qepë të njoma, gjethe koriandëri dhe feta limoni të gjelbër. Shërbejeni menjëherë.
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