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Mish

Mish me lakra turshi — gjella tradicionale shqiptare e dimrit

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Mishi me lakra turshi është një nga gjellët më të dashura të kuzhinës shqiptare të dimrit: copat e mishit zihen ngadalë bashkë me lakrat turshi derisa të zbuten plotësisht dhe të përthithin shijen e thartë e aromatike të lakrës. Është një gjellë e thjeshtë, e lirë dhe shumë ngopëse, që serviret e ngrohtë në tryezat familjare.

PËRBËRËSIT (për 4–6 persona):

  • 700 g mish derri ose viçi me pak dhjamë, në copa mesatare
  • 1 kg lakra turshi, e prerë hollë
  • 2 qepë mesatare, të grira hollë
  • 2–3 lugë gjelle vaj ulliri (ose gjalpë)
  • 1 lugë gjelle salcë domatesh (koncentrat)
  • 2 gjethe dafine
  • 1 lugë çaji piper i zi
  • Kripë sipas shijes (kujdes: lakra turshi është e kripur)
  • 1 filxhan ujë ose lëng mishi
  • (opsionale) 1 lugë çaji spec i kuq i ëmbël (paprika)

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Lakrën turshi lajeni me ujë të ftohtë dhe shtrydheni mirë për të hequr kripën e tepërt.
  2. Në një tenxhere të thellë ngrohni vajin dhe skuqni qepën derisa të zbutet.
  3. Shtoni copat e mishit dhe skuqini nga të gjitha anët derisa të marrin ngjyrë.
  4. Shtoni salcën e domateve dhe specin e kuq; përziejini 1–2 minuta.
  5. Shtoni lakrën turshi, gjethet e dafinës dhe piperin; hidhni ujin ose lëngun e mishit.
  6. Mbulojeni tenxheren dhe ziejeni në zjarr të ulët rreth 1 orë e 30 minuta, deri sa mishi të zbutet plotësisht. Kontrolloni herë pas here dhe shtoni pak ujë nëse thahet.
  7. Shijojeni për kripë në fund dhe shërbejeni të ngrohtë, me bukë të freskët.

KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja 15 minuta; gatimi 1 orë e 30 minuta. 4–6 porcione.

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