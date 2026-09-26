Mish me lakra turshi — gjella tradicionale shqiptare e dimrit
Mishi me lakra turshi është një nga gjellët më të dashura të kuzhinës shqiptare të dimrit: copat e mishit zihen ngadalë bashkë me lakrat turshi derisa të zbuten plotësisht dhe të përthithin shijen e thartë e aromatike të lakrës. Është një gjellë e thjeshtë, e lirë dhe shumë ngopëse, që serviret e ngrohtë në tryezat familjare.
PËRBËRËSIT (për 4–6 persona):
- 700 g mish derri ose viçi me pak dhjamë, në copa mesatare
- 1 kg lakra turshi, e prerë hollë
- 2 qepë mesatare, të grira hollë
- 2–3 lugë gjelle vaj ulliri (ose gjalpë)
- 1 lugë gjelle salcë domatesh (koncentrat)
- 2 gjethe dafine
- 1 lugë çaji piper i zi
- Kripë sipas shijes (kujdes: lakra turshi është e kripur)
- 1 filxhan ujë ose lëng mishi
- (opsionale) 1 lugë çaji spec i kuq i ëmbël (paprika)
HAPAT E PËRGATITJES:
- Lakrën turshi lajeni me ujë të ftohtë dhe shtrydheni mirë për të hequr kripën e tepërt.
- Në një tenxhere të thellë ngrohni vajin dhe skuqni qepën derisa të zbutet.
- Shtoni copat e mishit dhe skuqini nga të gjitha anët derisa të marrin ngjyrë.
- Shtoni salcën e domateve dhe specin e kuq; përziejini 1–2 minuta.
- Shtoni lakrën turshi, gjethet e dafinës dhe piperin; hidhni ujin ose lëngun e mishit.
- Mbulojeni tenxheren dhe ziejeni në zjarr të ulët rreth 1 orë e 30 minuta, deri sa mishi të zbutet plotësisht. Kontrolloni herë pas here dhe shtoni pak ujë nëse thahet.
- Shijojeni për kripë në fund dhe shërbejeni të ngrohtë, me bukë të freskët.
KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja 15 minuta; gatimi 1 orë e 30 minuta. 4–6 porcione.
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