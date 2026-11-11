Paul George shënon 36 pikë në rikthimin në Filadelfia, Celtics shkatërrojnë 76ers 123-101
Paul George shënoi 36 pikë në rikthimin e tij në Filadelfia dhe udhëhoqi Boston Celtics drejt fitores 123-101 ndaj Philadelphia 76ers të martën, më 10 nëntor 2026, siç njofton ESPN. George shtoi edhe 5 kërcime dhe 1 asistim në një mbrëmje ku ai ishte lojtari kryesor i ndeshjes, pikërisht në qytetin ku kishte luajtur më parë.
Mbështetje të rëndësishme për Bostonin dhanë Jayson Tatum dhe Payton Pritchard. Tatum e mbylli ndeshjen me 21 pikë, 6 kërcime dhe 4 asistime, ndërsa Pritchard shënoi 18 pikë, mori 6 kërcime dhe dha 5 asistime, duke e mbajtur sulmin e Celtics në ritëm gjatë gjithë ndeshjes.
Për vendasit, Tyrese Maxey ishte më i miri me 24 pikë, ndërsa Anfernee Simons shtoi 17 pikë dhe Joel Embiid e mbylli ndeshjen me 16 pikë dhe 6 kërcime. Megjithatë, kontributi i tyre nuk mjaftoi për ta ndalur Bostonin, i cili e kontrolloi ndeshjen dhe e mbylli me një diferencë të thellë prej 22 pikësh.
Fitorja e çoi Bostonin në bilancin 9-2, ndërsa Philadelphia ra në 9-3, në një duel që vendoste kreun e Konferencës së Lindjes. Të dyja skuadrat kishin hyrë në këtë përballje si forcat kryesore të Lindjes, por Celtics dolën dukshëm më të fortë në Filadelfia.
Me këtë fitore, Boston forcon pozitat e tij në krye të Konferencës së Lindjes, ndërsa Philadelphia, edhe pse mbetet ndër skuadrat më të mira me 9-3, duhet të gjejë përgjigje pas një humbjeje të thellë në shtëpi, siç njofton ESPN.
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