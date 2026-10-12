Fustani i artë i Rihanna-së në Hangzhou: Muzeu i Mëndafshit hap retrospektivën e madhe të Guo Pei-t me 200 krijime
Ekspozita “Garden of Ethereal Realms” në Muzeun Kombëtar të Mëndafshit të Kinës gjurmon 40 vite krijimtari të krijueses kineze, nga fustani legjendar i Met Gala-s te kostumet për skenat më të mëdha kombëtare.
HANGZHOU – Muzeu Kombëtar i Mëndafshit të Kinës në Hangzhou ka hapur në Galerinë e Modës retrospektivën e madhe personale “Garden of Ethereal Realms: Guo Pei Costume Art Exhibition”, kushtuar një prej figurave kryesore të modës së lartë bashkëkohore kineze, Guo Pei-t. E çelur më 27 shtator 2026 dhe e hapur për publikun deri më 31 gusht 2027, ekspozita gjurmon evolucionin e karrierës së saj katërdekadëshe përmes rreth 200 veprave haute couture, sipas njoftimit zyrtar të China National Silk Museum.
Pika kulmore e ekspozitës është fustani i artë me dragua të qëndisur që Rihanna veshi në Met Gala 2015 — krijimi që e projektoi Guo Pei-n në skenën botërore. Ndër veprat e ekspozuara janë edhe fustane tapeti të kuq për yjet Liu Shishi dhe Dilraba, si dhe kostume të krijuara për skena kombëtare si Lojërat Olimpike të Pekinit dhe Gala e Festivalit të Pranverës së CCTV-së. Seritë e prezantuara përfshijnë “One Thousand and Two Nights”, “Legend”, “Samsara”, “Paradise Island” dhe “Children’s Dream”.
Ekspozita është ndarë në katër seksione: “Time, Fable, Rebirth”, “Building Dreams, Legend”, “Dream Isle Garden” dhe “Eastern Palace Echoes”. Pjesë e saj është edhe një instalacion me letër të palosur, që ripërpunon konturet e couture-it përmes një gjuhe strukturore.
Muzeu, i specializuar për mëndafshin, tekstilet dhe kulturën e veshjes, e vendos couture-in brenda kontekstit të historisë së mëndafshit dhe kulturës së veshjes — retrospektiva shërben kështu edhe si urë mes mjeshtërisë tradicionale kineze dhe modës bashkëkohore.
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