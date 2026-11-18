Nga grupi i ferrit te ai i ëndrrave, dy skenarët ekstremë që mund ta presin Kosovën në kualifikimet për Euro 2028
Spanja, Zvicra, Finlanda dhe Malta në skenarin më të vështirë; Greqia, Irlanda e Veriut, San Marino dhe Lihtenshtajni në atë më të lehtin — këto janë kombinimet ekstreme që shorti i 6 dhjetorit mund t'i rezervojë Kosovës.
Me kompletimin e vazove për kualifikueset e Euro 2028 dhe renditjen e FIFA-s të 18 nëntorit 2026, Kosova mund të përballet me kundërshtarë të nivelit të lartë, por edhe të ketë një grup më të favorshëm. Siç njofton Telegrafi, Dardanët janë në vazon e tretë dhe do të përballen me nga një përfaqësuese të vazove 1, 2, 4 dhe 5.
Grupi më i vështirë i mundshëm, sipas renditjes së FIFA-s, do të ishte ai me Spanjën (vendi i parë në botë, vazo 1), Zvicrën (e 13-ta, vazo 2), Finlandën (75, vazo 4) dhe Maltën (160, vazo 5).
Në skenarin më të lehtë, Kosova do të binte në grup me Greqinë (e 41-ta, vazo 1), Irlandën e Veriut (64, vazo 2), San Marinon (vazo 4) dhe Lihtenshtajnin (vazo 5).
Këto janë vetëm kombinime hipotetike, të bazuara në renditjen e FIFA-s dhe vazot përfundimtare, e jo grupe të konfirmuara nga UEFA. Shorti tërhiqet më 6 dhjetor në Belfast, ndërsa ndeshjet e para kualifikuese nisin në mars 2027. UEFA ka kufizime për disa çifte, përfshirë Kosovën me Serbinë dhe Bosnjë e Hercegovinën.
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