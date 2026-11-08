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08 Nën 2026
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Marta Kos: Optimiste se Mali i Zi dhe Kroacia do t’i zgjidhin çështjet e hapura deri në fund të vitit Sherri në Ujin e Ftohtë në Vlorë, 34-vjeçari nxori pistoletën për të qëlluar gjatë sherrit, ja si u parandalua ngjarja Nxirret nga liqeni i Ujmanit vetura e fundosur në vitin 2025 Berisha u del në krah studentëve, qytetarët e “masakrojnë” me komente: Nuk mbledh dot më shumë se 500 vetë, do të sh FOKUS – Përshkallëzohen tensionet SHBA-Iran, goditet një anije tregtare në Gjirin e Omanit
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Mali i Zi

Marta Kos: Optimiste se Mali i Zi dhe Kroacia do t’i zgjidhin çështjet e hapura deri në fund të vitit

Komisionerja evropiane për zgjerim thotë për N1 Hrvatska se plani ambicioz është që Mali i Zi të bëhet anëtari i 28-të i BE-së në vitin 2028 dhe se Podgorica ka mbështetjen e Kroacisë e të Sllovenisë.

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Komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos (Foto: Komisioni Evropian, CC BY 4.0)
Komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos (Foto: Komisioni Evropian, CC BY 4.0)

Komisionerja evropiane për Zgjerim, Marta Kos, ka prezantuar në Bruksel, në mesin e javës, raportin vjetor të Bashkimit Evropian për zgjerimin, siç njofton CdM, duke cituar intervistën e saj për N1 Hrvatska. Sipas vlerësimit të Komisionit Evropian, Mali i Zi është kandidati që ka përparuar më shumë dhe është më i përgatituri për anëtarësim në BE, ndërsa vendi ka mbyllur nëntë kapituj që nga koha kur Kos mori mandatin.

Kos tha se ekziston një plan vërtet ambicioz që Mali i Zi të bëhet anëtari i 28-të i BE-së në vitin 2028. Sipas saj, kjo nuk ka të bëjë vetëm me anëtarësimin, por me të gjitha reformat që ende duhen zbatuar, dhe, ndonëse plani është ambicioz, ajo është e bindur se do të ketë sukses nëse të gjithë punojnë së bashku në këtë drejtim.

Ajo theksoi se Mali i Zi ka mbështetjen e Kroacisë dhe të Sllovenisë në procesin e anëtarësimit, dhe se gjatë mandatit të saj e ka vizituar Malin e Zi pesë herë.

Duke folur për marrëdhëniet mes Podgoricës dhe Zagrebit, Kos u shpreh se Kroacia është një partnere e rëndësishme e Malit të Zi dhe Mali i Zi është një partner i rëndësishëm për Kroacinë, se ka bashkëpunim të mirë mes tyre dhe se mendon se çështjet e hapura mes dy vendeve do të zgjidhen deri në fund të vitit.

Kos u shpreh gjithashtu se zgjerimi i BE-së duhet të vazhdojë edhe pas përfundimit të mandatit të saj.

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