Matja e saktë e tensionit, pozicioni i krahut mund të çojë në rezultate të gabuara
– Pozicioni i krahut gjatë matjes së tensionit arterial mund të ndikojë ndjeshëm në rezultatet e përftuara, duke bërë që vlerat të rezultojnë më të larta se ato reale dhe të çojnë në diagnostikime të pasakta të hipertensionit, shkruan salute eu.
Një studim i publikuar në revistën shkencore JAMA Internal Medicine, i koordinuar nga studiuesja Tammy Brady e Shkollës së Mjekësisë të Universitetit Johns Hopkins, thekson rëndësinë e mbajtjes së krahut të mbështetur gjatë matjes së presionit të gjakut.
Studiuesit krahasuan tri pozicione të ndryshme të krahut: të mbështetur mbi një tavolinë, të vendosur mbi prehër dhe të lënë të varur lirshëm anash trupit.
Rezultatet treguan se, kur krahu mbahej mbi prehër, presioni sistolik ishte mesatarisht rreth 4 mmHg më i lartë krahasuar me pozicionin e rekomanduar. Kur krahu lihej i varur anash trupit, diferenca arrinte në afro 7 mmHg.
Sipas studiuesve, këto ndryshime mund të ndikojnë në interpretimin e rezultateve dhe të çojnë në klasifikimin e gabuar të një personi si me tension të lartë. Për shembull, një vlerë e matur gabimisht mund të kalojë nga 133 në afro 140 mmHg, duke ndryshuar edhe vlerësimin e rrezikut shëndetësor.
Hipertensioni shpesh nuk shfaq simptoma të dukshme, ndaj matja e saktë është thelbësore për zbulimin e hershëm dhe parandalimin e komplikacioneve kardiovaskulare, përfshirë infarktin dhe goditjen në tru.
Studimi dhe rezultatet
Studimi, me autor të parë Hairong Lu, përfshiu më shumë se 130 persona të moshës 18 deri në 80 vjeç. Matjet u kryen gjatë një vizite, duke përdorur pajisje dixhitale dhe mansheta të përshtatura sipas perimetrit të krahut.
Përpara matjeve, pjesëmarrësit pushuan për pesë minuta në pozicion ulur, me shpinën dhe këmbët të mbështetura. Studiuesit kryen disa seri matjesh, duke krahasuar rezultatet e marra në pozicione të ndryshme të krahut.
Përfundimet treguan se mbështetja e krahut mbi tavolinë jep rezultate më të sakta sesa mbajtja e tij mbi prehër ose lënia e varur anash trupit. Megjithatë, studiuesit theksuan se rezultatet mund të vlejnë kryesisht për matjet e kryera me pajisje automatike.
Si duhet matur tensioni në mënyrë korrekte
Sipas udhëzimeve të Shoqatës Amerikane të Zemrës, për të siguruar një matje sa më të saktë rekomandohet:
– Të përdoret një manshetë me madhësinë e duhur, e vendosur në krah dhe jo në kyçin e dorës, kur përdoret metoda standarde.
– Të qëndrohet ulur në një ambient të qetë, pas disa minutash pushim.
– Shpina të jetë e mbështetur dhe këmbët të qëndrojnë të sheshta në dysheme, pa i kryqëzuar.
– Krahu të mbështetet mbi një tavolinë, në mënyrë që mesi i manshetës të jetë në nivelin e zemrës.
– Të shmangen lëvizjet dhe të folurit gjatë matjes.
Ekspertët theksojnë se tensioni duhet të kontrollohet rregullisht dhe se rezultatet e përsëritura jashtë vlerave normale duhet të diskutohen me mjekun.
Matja korrekte ndihmon në identifikimin e hershëm të hipertensionit dhe në marrjen e masave për uljen e rrezikut kardiovaskular.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.