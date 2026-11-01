Mbetje të një droni rus gjenden në Bukovinë pas sulmit të mbrëmjes, pa viktima dhe pa dëme
Një dron rus shkeli hapësirën ajrore të rajonit të Çernivcit mbrëmjen e 31 tetorit dhe mbetjet e tij u gjetën në terren të hapur, njoftoi kreu i administratës rajonale.
Mbrëmjen e së shtunës, 31 tetor, gjatë një sulmi të radhës, një dron rus shkeli hapësirën ajrore të rajonit të Çernivcit (Bukovina) dhe mbetjet e tij u gjetën në terren të hapur në një nga komunitetet e rrethit të Çernivcit, siç njofton Antikor, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Çernivcit, Ruslan Osypenko.
Sipas administratës rajonale, mbetjet u zbuluan gjatë kontrollit të territorit nga shërbimet përkatëse profilizuese.
Sipas Administratës Ushtarake Rajonale, nuk ka të plagosur, të vrarë apo shkatërrime.
Rajoni i Çernivcit ndodhet në perëndim të Ukrainës, larg vijës së frontit, por dronët rusë kanë shkelur edhe më parë hapësirën ajrore të rajoneve perëndimore gjatë sulmeve masive ndaj Ukrainës.
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