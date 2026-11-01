☁️
Tiranë 12°C · Vranët 01 Nëntor 2026
S&P 500 7,580 ▼1.82%
DOW 51,770 ▼1.09%
NASDAQ 25,437 ▼2.86%
NAFTA 104.12 ▲2.08%
ARI 3,899 ▼3.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
₿ CRYPTO
BTC $77,624 ▲ +1.07% ETH $2,260 ▲ +1.1% XRP $1.2546 ▲ +0.33% SOL $95.9600 ▲ +0.43%
S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 % S&P 500 7,580 ▼1.82 % DOW 51,770 ▼1.09 % NASDAQ 25,437 ▼2.86 % NAFTA 104.12 ▲2.08 % ARI 3,899 ▼3.29 %
EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585 EUR/USD 1.1166 EUR/GBP 0.8340 EUR/CHF 0.9205 EUR/ALL 90.8112 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5371 EUR/TRY 55.7526 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5585
01 Nën 2026
Breaking
“Protesta është e popullit”, studentja: Jemi në shesh për të shprehur pakënaqësitë tona Alaska i kërkon gjykatës ta hedhë poshtë padinë e Trump: kërkesa për veçimin e fletëvotimeve është e pabazë dhe e pamundur “E përfaqësoj PD-në për programin, jo për kultin e individit”, deputeti Ndoja: I shërbej vendit tim “Autokratët s’bien me votë”, aktivisti Qiraxhi: Në Serbi u deshën 18 muaj për të bërë një listë Ndoja debat me Qiraxhin: Zgjidhja do të jetë te kodi zgjedhor, aktivisti: Një alternativë e re mund të rrëzojë autokracinë
Menu
Ukraina

Mbetje të një droni rus gjenden në Bukovinë pas sulmit të mbrëmjes, pa viktima dhe pa dëme

Një dron rus shkeli hapësirën ajrore të rajonit të Çernivcit mbrëmjen e 31 tetorit dhe mbetjet e tij u gjetën në terren të hapur, njoftoi kreu i administratës rajonale.

· 1 min lexim
Pamje ilustruese: dron sulmues rus i tipit Shahed në qiell (Foto: Zaxid.net)

Mbrëmjen e së shtunës, 31 tetor, gjatë një sulmi të radhës, një dron rus shkeli hapësirën ajrore të rajonit të Çernivcit (Bukovina) dhe mbetjet e tij u gjetën në terren të hapur në një nga komunitetet e rrethit të Çernivcit, siç njofton Antikor, duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Çernivcit, Ruslan Osypenko.

Sipas administratës rajonale, mbetjet u zbuluan gjatë kontrollit të territorit nga shërbimet përkatëse profilizuese.

Sipas Administratës Ushtarake Rajonale, nuk ka të plagosur, të vrarë apo shkatërrime.

Rajoni i Çernivcit ndodhet në perëndim të Ukrainës, larg vijës së frontit, por dronët rusë kanë shkelur edhe më parë hapësirën ajrore të rajoneve perëndimore gjatë sulmeve masive ndaj Ukrainës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu