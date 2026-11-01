Zelensky: Rusia ka vrarë rreth 120 klerikë dhe ka dëmtuar rreth 800 objekte fetare në Ukrainë
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë Rusia ka vrarë rreth 120 përfaqësues të klerit dhe ka shkatërruar ose dëmtuar rreth 800 objekte fetare në Ukrainë, siç njofton Antikor. Deklarata u bë gjatë një interviste për emisionin “This Week on Capitol Hill”.
Sipas Zelenskyt, një pjesë e objekteve fetare të goditura kishin një histori mijëvjeçare. Ai e paraqiti këtë bilanc si pjesë të pasojave që pushtimi rus ka lënë mbi jetën fetare dhe trashëgiminë e vendit që nga nisja e luftës në shkallë të plotë.
Presidenti ukrainas theksoi se sulmet ndaj klerikëve dhe institucioneve fetare nuk ishin të rastësishme, por të qëllimshme. Sipas tij, forcat ruse i goditën masivisht objektet fetare me dronë dhe raketa, përfshirë raketa lundrimi dhe raketa balistike.
Ai nënvizoi se shkatërrimi i tempujve dhe i objekteve të tjera fetare nuk përbën vetëm një humbje materiale. Bëhet fjalë, tha ai, për shkatërrimin e trashëgimisë, historisë, artit dhe arkitekturës ukrainase, të cilat nuk mund të rikthehen plotësisht me një riparim të zakonshëm.
“Ky është tmerr dhe marrëzi. Dhe nuk bëhet fjalë për para. Bëhet fjalë për trashëgiminë, historinë, artin dhe arkitekturën tonë. Ato nuk mund të riparohen thjesht”, tha Zelensky.
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