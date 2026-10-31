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Ukraina

Zelensky takon Patriarkun Bartolomeu në Stamboll: bisedime për paqen, goditjet ruse në energji dhe evakuimin nga Oleshky

Presidenti ukrainas e uroi Patriarkun Ekumenik për 35-vjetorin e fronëzimit dhe e informoi për situatën në Ukrainë dhe operacionin humanitar në rajonin e Khersonit.

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Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u takua në Stamboll me Patriarkun Ekumenik Bartolomeu dhe e uroi atë për 35-vjetorin e fronëzimit, i cili shënohet më 2 nëntor. Vetë presidenti e njoftoi takimin në rrjetet sociale, siç njofton Antikor.

Gjatë takimit u diskutuan përpjekjet diplomatike të Ukrainës dhe partnerëve të saj për arritjen e paqes, përfshirë kontaktet me palën amerikane.

Zelensky e informoi Patriarkun për situatën në Ukrainë dhe për goditjet ruse ndaj infrastrukturës energjetike të vendit.

Veçmas u diskutua operacioni humanitar i evakuimit të banorëve të Oleshky-ve të pushtuara përkohësisht në rajonin e Khersonit. Zelensky citohet: “Ky është një rezultat shumë i rëndësishëm dhe shpresojmë që bota do t’i bëjë presion Rusisë që hapa të tillë de-eskalimi të zgjerohen.”

Presidenti e falënderoi Bartolomeun për mbështetjen ndaj Ukrainës, qëndrimin e tij të qëndrueshëm publik dhe lutjet për paqe.

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