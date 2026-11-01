Milani feston, Interi i dorëzohet magjisë së Pulisic, Rabiot dhe Diego Moreira
Milan-Inter përfundon 3-1. Ruben Amorim fiton derbin e tij të parë të Milanos, duke mposhtur Cristian Chivu në sfidën e ashpër në San Siro, falë golave të Pulisic, Rabiot dhe Moreira, të cilët e bënë të pavlefshëm golin e Alessandro Bastoni që i dha formacionit zikaltër një ngushtim rezultati të përkohshëm 2-1.
E gjitha ndodhi në 45 minutat e para në Meazza, me kuqezinjtë që u zhvendosën përkohësisht në vendin e katërt me 21 pikë, katër pikë pas rivalëve të tyre të përjetshëm, zkaltërit. Të dielën, Lazio e Gattusos ka mundësinë të kalojë në zotërimin e plotë të vendit të parë në tabelë.
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