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Serbia

Uskokoviq: Një pjesë e punonjësve të RTS-së po u rezistojnë ndryshimeve dhe po ngadalësojnë punën e redaksisë

Kryeredaktori në detyrë i Programit Informativ të RTS-së thotë se punonjës të afërt me udhëheqjen e mëparshme, sidomos në prodhimin e Dnevnikut, po e pengojnë qëllimisht punën — por premton se kjo nuk do ta ndalojë vendosjen e standardeve më të larta profesionale.

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Kryeredaktori në detyrë i Programit Informativ të Radio-Televizionit të Serbisë (RTS), Borivoje Uskokoviq, ka deklaruar se një pjesë e punonjësve të afërt me udhëheqjen e mëparshme po u rezistojnë ndryshimeve dhe po e vështirësojnë qëllimisht punën e redaksisë, siç raporton portali Gračanica Info.

Sipas tij, veçohen sidomos punonjësit në prodhimin e Dnevnikut, të cilët po ngadalësojnë proceset e punës. «E kam pranuar këtë detyrë si zgjidhje të përkohshme dhe me kolegët po përpiqemi ta ringjallim Programin Informativ. Por një pjesë e punonjësve të afërt me udhëheqjen e mëparshme, sidomos në prodhimin e ditarit, po rezistojnë qëllimisht, duke e penguar dhe ngadalësuar procesin e punës. Kjo nuk do të na ndalojë të vendosim standardet më të larta të profesionit», ka thënë Uskokoviq, sipas Gračanica Info.

Ai ka theksuar se detyra e përbashkët është kthimi i besueshmërisë së Programit Informativ dhe i besimit të qytetarëve, duke kujtuar se shërbimi publik u përket qytetarëve. Nga të gjithë punonjësit, ka thënë ai, pritet raportim i paanshëm dhe objektiv, me verifikim të fakteve e të informacioneve, respekt për mendimet e ndryshme dhe përgjegjësi profesionale, si dhe ruajtja e pavarësisë redaksionale dhe refuzimi i presioneve politike e i çdo presioni tjetër të palejueshëm.

Deklarata vjen pak ditë pas ndryshimeve të thella në shërbimin publik serb: në fillim të javës Uskokoviq shkarkoi disa redaktorë të Programit Informativ, drejtoresha e përgjithshme e RTS-së, Manja Grçiq, dha dorëheqje më 28 tetor, ndërsa Këshilli Drejtues i RTS-së të premten u bëri thirrje punonjësve të interesuar të aplikojnë për detyrën e drejtorit të përgjithshëm në detyrë.

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