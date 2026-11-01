Zëdhënësi i ushtrisë iraniane: avionët rusë Su-35 do të merren pas përfundimit të luftës
Brigadier gjenerali Mohammad Akraminia tha se blerja dhe kontrata për avionët rusë Su-35 u mbyllën para luftës, trajnimi i pilotëve ka përfunduar dhe forca ajrore iraniane do të dalë më e fortë pas konfliktit.
Irani do t’i marrë avionët luftarakë rusë Sukhoi Su-35 vetëm pas përfundimit të luftës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, deklaroi të shtunën zëdhënësi i ushtrisë iraniane, brigadier gjenerali Mohammad Akraminia, në një përditësim të raportuar nga Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën e Iranit.
Në intervistën për mediat iraniane Tabnak dhe BitRun, brenda programit të përbashkët “Beh Revayat-e Jang”, Akraminia tha se puna për blerjen, përfshirë kontratën, u mbyll para fillimit të luftës përmes kanaleve jashtë ushtrisë dhe se avionët duhej të hynin në shërbim para konfliktit, siç raporton Clash Report nga teksti i plotë i intervistës. “Pas kësaj lufte, dashtë Zoti, do t’i marrim këta avionë”, citohet të ketë thënë ai, duke shtuar se trajnimi i pilotëve dhe përgatitjet e tjera kanë përfunduar tashmë.
Sipas zëdhënësit, pas mbërritjes së Su-35-ve forca ajrore e ushtrisë iraniane do të shfaqet “me më shumë fuqi” dhe me avionë më të avancuar, ndërsa përmbledhja e Tabnak-ut e citon atë edhe duke thënë se Irani është i përgatitur dhe i trajnuar për luftë me Amerikën. As Teherani dhe as Moska nuk kanë publikuar detaje për dorëzimin, dhe pretendimi nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Blerja e Su-35-ve diskutohet prej vitesh: në janar 2025, oficeri i Gardës Revolucionare Ali Shadmani dha konfirmimin e parë zyrtar të blerjes, pa treguar numrin e avionëve apo nëse ata kishin mbërritur. Forca ajrore iraniane mbështetet ende kryesisht në avionë të blerë para vitit 1979, si F-14, F-4 dhe F-5, si dhe në avionë të epokës sovjetike MiG-29 dhe Su-24.
Afati i njoftuar nga Akraminia do të thotë se çdo mbërritje e Su-35-ve vjen vetëm pas mbylljes së luftimeve, kështu që flota aktuale iraniane do të duhet të përballojë vetë çdo raund të ri goditjesh që Uashingtoni po shqyrton pas zgjedhjeve të mesmandatit të së martës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.