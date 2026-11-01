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Sporti

Barcelona rikthehet te fitorja, shkatërron Alaves me 6 gola

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Barcelona e Hansi Flick u rikthye te fitorja pas dy humbjeve radhazi, në La Liga dhe në Ligën e Kampionëve. Katalanasit shkatërruan Alavesin me rezultatin 6-1

Skuadra e Flick e mbylli menjëherë pjesën e parë në avantazh me një dopietë nga Raphinha dhe gola nga Fermin Lopez dhe Lamine Yamal. Fenomeni i lindur në vitin 2007 kompletoi dopietën në minutën e 64-të, ndërsa Gordon e bëri rezultatin 6-0 në minutën e 81-të.

Alaves e ngushtoi diferencën në minutën e 84-të me Marian Diaz, ish-lojtar i Real Madridit. Fitorja 6-1 në Camp Nou e vendos Barcelonën në 30 pikë në renditje me 46 gola të shënuar: një mesatare prej mbi katër për ndeshje. Alaves mbetet në mes të tabelës, pavarësisht se e ka nisur sezonin mirë.

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