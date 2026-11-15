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Kronika

Mbytet në lumin Devoll 85-vjeçarja, gjendet e pajetë pranë fshatit Kuç

Një 85-vjeçare u gjet e pajetë pasditen e sotme në lumin Devoll, pranë fshatit Kuç; nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune.

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Mbytet në lumin Devoll 85-vjeçarja, gjendet e pajetë pranë fshatit Kuç

Një 85-vjeçare u gjet e pajetë pasditen e sotme në lumin Devoll, pranë fshatit Kuç, siç njofton BalkanWeb, duke cituar njoftimin paraprak të policisë. Ngjarja u raportua më 15 nëntor 2026, ndërsa trupi i të moshuarës u gjet në ujërat e lumit.

E moshuara ishte larguar nga banesa e saj në orët e mëngjesit. Rreth orës 14:00, trupi i saj u gjet në ujërat e lumit Devoll, pranë fshatit Kuç.

Policia e identifikon atë me inicialet F. M., rreth 85 vjeçe, dhe njofton se ajo vuante nga probleme të shëndetit mendor. Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune.

Dyshohet paraprakisht se e moshuara është mbytur në lumë. Grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkakun e vdekjes dhe për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.

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