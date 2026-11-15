FOTO/ Superkompjuteri më i njohur i OPTA-s çudit me ndryshimin, Bjellorusi-Shqipëri nuk është si dje
Kombëtarja shqiptare është në prag të një sfide të rëndësishme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026, teksa sot në orën 18:00 përballet me Bjellorusinë në transfertë.
Të dyja ekipet ndodhen në vendin e 3-të dhe 4-t me nga 7 pikë, por kuqezinjtë kanë avantazhin e golaverazhit më të mirë. Megjithatë, rezultatet e fundit ndryshojnë shumë, pasi bjellorusët nuk kanë humbur në 6 ndeshjet e fundit në të gjitha kompeticionet, teksa fitorja e fundit e Shqipërisë ishte më 9 shtator ndaj Letonisë.
Superkompjuteri i OPTA-s është ai që bën diferencën, pasi ka ndryshuar parashikimin për ndeshjen e sotme. Në një parashikim të mëparshëm, ai i jepte 54% mundësi fitores për Shqipërinë, ndërsa ditën e djeshme, një ditë përpara takimit, uli shanset e kuqezinjve në 49.1%.
Në të njëjtën kohë, për Bjellorusinë u rritën shanset nga 20% në 21.4%, ndërsa barazimi nga 26% në 29.5%.
E thënë ndryshe, superkompjuteri i OPTA-s nuk i sheh më kuqezinjtë favoritë për fitore në këtë takim, pasi ka rënë nga 54% në 49.1%.
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