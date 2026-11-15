«Trauma Körper» në Graz: tre artistë austriakë përballen me idealin nazist të trupit
Ekspozita në Neue Galerie, e kuruar nga Günther Holler-Schuster me rastin e 100-vjetorit të Hannes Schwarz, vendos përballë veprat e Schwarz, Walter Pichler dhe Bruno Gironcoli — nga trupi i shëndetshëm e muskulor i propagandës te trupi i plagosur, i deformuar dhe i mbyllur.
Një ekspozitë e re, «Trauma Körper», në Neue Galerie në Graz, në Joanneumsviertel, shqyrton se si sundimi nazist dhe ideali i tij i trupit formësuan veprat e Hannes Schwarz, Walter Pichler dhe Bruno Gironcoli, duke eksploruar dhunën, cenueshmërinë dhe trashëgiminë e epokës naziste, siç njofton Daily Alpine, duke iu referuar raportimit të ORF-së.
Ekspozita shënon 100-vjetorin e lindjes së Schwarzit në vitin 1926; kuratori Günther Holler-Schuster e ka bërë atë më të gjerë se një retrospektivë, duke i vendosur të tre artistët në një kontekst të përbashkët historik. Hapja u bë të enjten, më 12 nëntor 2026, në orën 19:00, ndërsa ekspozita qëndron e hapur nga 13 nëntori 2026 deri më 11 prill 2027.
Schwarz, i lindur në Weiz, ishte 12 vjeç kur u dërgua në një shkollë elitare naziste (Ordensburg) në Sonthofen, në Allgäu, ku duhej të përgatitej për një rol drejtues në Partinë Naziste; në muajt e fundit të luftës u dërgua në front. Pas luftës, ai u përpoq të çlirohej nga indoktrinimi nazist dhe idealet e tij, duke iu drejtuar filozofisë dhe fesë, ndërsa vepra e tij trajton vazhdimisht cenueshmërinë dhe mbylljen e njeriut. Ekspozita hapet me veprat e hershme që Schwarz krijoi në Ordensburg në Sonthofen, të cilat pasqyrojnë idealet estetike të regjimit, dhe ndjek largimin e tij nga ideali i një trupi të shëndetshëm, muskulor dhe të përsosur drejt paraqitjeve të deformimit, fragmentimit, lëndimit, plakjes dhe vdekshmërisë.
Një shembull është vepra e Schwarzit nga viti 1966, «OT (Gefangene Figur)»: vija të errëta jeshile horizontale mbulojnë pjesë të një trupi të çelët, ndërsa shufra të bardha vertikale kalojnë pas figurës; kompozimi lë pak hapësirë të lirë dhe forcon përshtypjen se figura është e mbyllur, e burgosur. Pichler dhe Gironcoli, të dy të lindur në vitin 1936, e përjetuan Luftën e Dytë Botërore si fëmijë; edhe veprat e tyre shqyrtojnë pushtetin, dhunën dhe kontrollin e ushtruar mbi trupin e njeriut. Shtrati prej hekuri i Pichlerit nga viti 1971 evokon torturën, ndërsa «Large Bronze Table» impozante e Gironcolit mund të sugjerojë një objekt kulti, një altar ose një vend sakrifice.
Ekspozita shtron pyetjen se si mund të kuptohet njerëzimi pas shkatërrimit të vlerave humaniste dhe se si njerëzit e perceptojnë veten pas dhunës dhe humbjes. Veprat vijnë nga Neue Galerie, nga trashëgimitë e Schwarzit dhe Pichlerit, si dhe nga koleksione private austriake.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.