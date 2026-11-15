Mjegulla e dendur mbulon juglindjen, vështirësi në disa akse rrugore, policia apel shoferëve të ulin shpejtësinë
Mjegulla e dendur ka vështirësuar qarkullimin në disa akse të juglindjes; Policia Rrugore apelon për ulje të shpejtësisë dhe kujdes të shtuar.
Mjegulla e dendur ka mbuluar juglindjen e vendit këtë të diel, siç njofton Shqiptarja.com, duke e vështirësuar qarkullimin e automjeteve në disa akse rrugore kombëtare për shkak të dukshmërisë së ulët.
Situata më problematike paraqitet në segmentin Libonik–Grabovicë të rrugës Korçë–Pogradec, ku mjegulla ka kufizuar ndjeshëm dukshmërinë për drejtuesit e mjeteve.
Mjegull dhe dukshmëri e dobët raportohen gjithashtu në akset Voskop–Voskopojë dhe Boboshticë–Dardhë, si edhe në disa pjesë të Qafë Plloçë–Qukës dhe Qafë Thanë.
Policia Rrugore u bën apel drejtuesve të mjeteve që të ulin shpejtësinë, të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.
Patrullat e policisë janë shtuar në rrugët më të mjegullta, për të monitoruar situatën dhe për të garantuar sigurinë rrugore. Deri më tani nuk është raportuar asnjë aksident rrugor.
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