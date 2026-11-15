🌦️
Tiranë 18°C · Rrebesh i lehtë 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $65,241 ▼ -1.27% ETH $1,820 ▼ -1.67% XRP $0.9668 ▼ -1.5% SOL $72.0800 ▼ -2.77%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Jo alpinizmi as motokross-i, por futbolli mes kolegësh shkaktari i dëmtimeve më të shumta Transfertat problem, Elbasanin e mban në këmbë… “shtëpia” Gjendet pa shenja jete brenda makinës 39-vjeçari në Paskuqan, dyshohet për shkaqe natyrale Surprizë tek Egnatia para Europës, ndryshimi sjell lajmin e mirë te kampionët Reagani, demokracia dhe muti i Ramës!
Menu
Kombetarja

VIDEO/ Festë te Kombëtarja para finales, titullari që luajti vetëm ndaj Bjellorusisë merr vëmendjen kryesore

· 1 min lexim
VIDEO/ Festë te Kombëtarja para finales, titullari që luajti vetëm ndaj Bjellorusisë merr vëmendjen kryesore

Kombëtarja e Shqipërisë e ka si detyrim që ta mbyllë grupin C1 në vendin e parë. Kuqezinjve u mjafton një barazim ndaj Bjellorusisë, që mban vendin e 94-të në renditjen e FIFA-s.

Taulant Seferi është bërë shkak për të festuar në ditën e ndeshjes. Sulmuesi i Kombëtares mbushi sot 30 vjeç dhe për këtë është surprizuar.

Kujtojmë se Seferi ishte titullar në raundin e parë ndaj Bjellorusisë. Më pas në katër ndeshjet e tjera ka qëndruar në stol.

“Koha për festë në grumbullimin e Kombëtares”, shkruhet në postimin e shpërndarë nga FSHF.

Pamjet e shpërndara: (VIDEO)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu