Nata e NHL-së: Hartman dhe Yurov shënojnë nga dy herë në Boston, Benn arrin pikën e 1,000-të në NHL dhe Sharks fitojnë në shootout
Minnesota Wild fitoi 6-2 në fushën e Boston Bruins, sipas NHL.com. Ryan Hartman dhe Danila Yurov shënuan nga dy gola, ndërsa Blake Coleman shtoi një gol dhe dy asistime, Quinn Hughes një gol dhe një asistim, dhe Kirill Kaprizov dy asistime. Portieri Jesper Wallstedt bëri 30 pritje, ndërsa Wild zgjati serinë me pikë në 11 ndeshje (9-0-2) dhe fitoi të tetën radhazi jashtë fushe. Për Bostonin, David Pastrnak shënoi një gol dhe dha një asistim, Fraser Minten shënoi një gol, dhe Jeremy Swayman bëri 19 pritje.
Edmonton Oilers fitoi 1-0 në fushën e Toronto Maple Leafs. Goli i vetëm i ndeshjes erdhi nga Evan Bouchard në minutën 15:34 të periodës së dytë, me asistime të Connor McDavid dhe Leon Draisaitl, sipas NHL.com. Portieri Devon Levi bëri 19 pritje për shutout-in e tij të parë në NHL. Oilers fituan të katërtën radhazi, ndërsa Maple Leafs pësuan humbjen e gjashtë radhazi.
Colorado Avalanche fitoi 4-1 në fushën e Montreal Canadiens. Fedor Svechkov, Brock Nelson, Artturi Lehkonen — me një gol dhe një asistim — dhe Nicolas Roy, në portën e zbrazët, shënuan për Coloradon, e cila luajti pa yjet e dëmtuar Nathan MacKinnon dhe Cale Makar, sipas AP-së. Mackenzie Blackwood bëri 25 pritje. Nick Suzuki shënoi për Montrealin, të cilit iu ndërpre seria prej 12 ndeshjesh me pikë.
Ottawa Senators fitoi 4-1 në fushën e Pittsburgh Penguins. Tommy Novak i dha epërsinë Pittsburghit në fund të periodës së parë, Michael Amadio barazoi, Claude Giroux shënoi golin e fitores në një kundërsulm në periodën e dytë, ndërsa Tim Stützle dhe Thomas Chabot, në portë të zbrazët, mbyllën rezultatin. Linus Ullmark bëri 16 pritje për fitoren e tij të 200-të në NHL, sipas NHL.com.
Philadelphia Flyers fitoi 4-3 në fushën e Columbus Blue Jackets. Columbus kryesoi 2-0 me Dmitri Voronkov dhe Matthew Knies; Trevor Zegras ngushtoi, Matvei Michkov barazoi, Denver Barkey shënoi për 3-2, Adam Fantilli barazoi 3-3, dhe Barkey shënoi golin e fitores në periodën e tretë — ndeshja e tij e parë me dy gola në NHL, sipas AP-së. Blue Jackets pësuan humbjen e katërt radhazi.
Florida Panthers fitoi 4-1 në fushën e St. Louis Blues. Brady Tkachuk — me një gol dhe një asistim — Dmitry Kulikov, Anton Lundell dhe Sam Reinhart — me një gol dhe një asistim — shënuan për Floridan, e cila fitoi të tretën radhazi, sipas NHL.com. Dylan Holloway shënoi golin e vetëm të Blues në fund.
Dallas Stars fitoi 2-0 ndaj Buffalo Sabres në Dallas. Jamie Benn shënoi golin hapës në periodën e dytë dhe arriti pikën e tij të 1,000-të në NHL, lojtari i 104-të në histori që e arrin këtë shifër, sipas NHL.com. Wyatt Johnston shënoi në power play në fund për 2-0. Jake Oettinger bëri 22 pritje për shutout-in e tij të katërt të sezonit, më shumë se çdo portier tjetër i ligës, ndërsa Alex Lyon bëri 28 pritje për Buffalon.
San Jose Sharks fitoi 6-5 në shootout në fushën e Utah Mammoth. Utah kryesoi 3-1 pas periodës së parë me dy gola të Zach Jones; Adam Gaudette dhe Zack Ostapchuk barazuan 3-3 brenda gjashtë sekondash në fillim të periodës së dytë. Pas shkëmbimeve të tjera të golave — Jack McBain për Utah, Eric Pohlkamp dhe Dmitry Orlov për San Jose, dhe Barrett Hayton barazoi 5-5 — Mason Marchment shënoi golin e vetëm dhe vendimtar të shootout-it, sipas AP-së.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.