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Konflikti SHBA - Iran

Senatorët Warren dhe Murphy sulmojnë Trump-in për koston e luftës me Iranin: “Paaftësi totale”

· 1 min lexim
Senatorja Elizabeth Warren

Senatorët amerikanë Elizabeth Warren dhe Chris Murphy kanë kritikuar presidentin Donald Trump për luftën SHBA–Izrael ndaj Iranit, në postime të veçanta në platformën X, siç njofton Al Jazeera.

Warren tha se të paktën 23 ushtarakë amerikanë janë vrarë dhe më shumë se 45 miliardë dollarë “para tatimpaguesish” janë shpenzuar gjatë luftës. “Askush nuk duket se shpjegon dot çfarë ka arritur kjo luftë apo kur do të marrë fund”, tha ajo, duke shtuar se konflikti po i afrohet muajit të tetë.

Edhe Murphy dënoi strategjinë e administratës, duke thënë se Trump e nisi luftën me Iranin pa një plan të zbatueshëm për mbrojtjen e trupave, diplomatëve apo bazave amerikane që kushtojnë miliarda dollarë.

“Çdo qytetar duhet të jetë i indinjuar. Kjo është paaftësi totale, e plotë”, shkroi senatori Murphy.

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