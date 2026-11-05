Murray në dyshim për të hënën, dy insider-a presin Wentz titullar te Vikings kundër Bills
Kuarterbeku i Minnesotës po vuan nga tërheqja në kofshë që pësoi në humbjen ndaj Detroit Lions, ndërsa vendimi zyrtar për titullarin e Monday Night Football kundër Buffalo Bills pritet pas stërvitjeve të javës.
Minnesota Vikings rrezikojnë ta luajnë ndeshjen kryesore të Javës 9 pa kuarterbekun titullar. Kyler Murray pësoi një tërheqje në kofshë në humbjen 19-15 ndaj Detroit Lions të dielën, dhe, siç njoftoi të enjten Adam Schefter i ESPN në emisionin “Get Up”, gjendja e tij për të hënën është “në rastin më të mirë e pasigurt”, ndërsa situata “po anon nga Carson Wentz titullar”.
Në të njëjtën linjë ishte edhe Tom Pelissero i NFL Network, i cili të enjten në emisionin “Power Trip” të radios KFAN tha se anon nga Wentz si titullar për Vikings (6-1) kundër Buffalo Bills (6-1). Sipas Pelissero, tërheqja është reale, por jo e rëndë, dhe Minnesota mund të mos rrezikojë një kuarterbek që mbështetet te lëvizshmëria, kur ai nuk është në shpejtësinë e plotë.
Murray vetë tha të dielën se dëmtimi nuk e kishte penguar shumë në fushë, ndërsa trajneri Kevin O’Connell deklaroi të hënën se Murray mbetet titullar kur është i shëndetshëm, se nuk po shqyrton një ulje në stol për arsye performance dhe se vlerësimi mjekësor po vazhdon. E enjtja është dita e parë e stërvitjes së Vikings këtë javë, ndaj vendimi zyrtar ende nuk është marrë.
Në gjashtë ndeshje si titullar këtë sezon, Murray ka kompletuar 64,9 për qind të pasimeve për 1.022 jarde, me 5 touchdown dhe 3 interceptime, plus 167 jarde me vrap në 29 tentativa. Wentz, zëvendësuesi i tij, ka luajtur dy herë këtë sezon dhe Vikings i kanë fituar të dyja ndeshjet, në javën hapëse kundër Packers, ku hyri si zëvendësues, dhe si titullar në Çikago kundër Bears, me gjithsej 276 jarde pasimi, 3 touchdown dhe asnjë interceptim.
Ndeshja luhet të hënën në mbrëmje, më 9 nëntor, në U.S. Bank Stadium, në përballjen e Monday Night Football mes dy skuadrave me bilanc 6-1. Për Vikings, që sapo pësuan humbjen e parë të sezonit në Detroit, një mungesë e Murray do ta bënte edhe më të vështirë përballjen me sulmin e Bills.
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