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«Miami Vice ’85» zbulon pamjen e parë: Michael B. Jordan si Tubbs dhe Austin Butler si Crockett, xhirimet kanë nisur

Universal publikoi më 12 tetor fotot e para zyrtare të dy protagonistëve të filmit të Joseph Kosinski-t, ndërsa prodhimi ka nisur zyrtarisht; premiera në kinema më 19 maj 2028, i xhiruar për IMAX.

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Universal Pictures ka publikuar fotot e para zyrtare nga «Miami Vice ’85», duke treguar për herë të parë Michael B. Jordan në rolin e Ricardo “Rico” Tubbs dhe Austin Butler në rolin e James “Sonny” Crockett. Fotot u publikuan të hënën, më 12 tetor, në momentin kur prodhimi i filmit ka nisur zyrtarisht, siç njofton Just Jared. Në portretin e tij, Jordan shfaqet me një pallto të gjatë lëkure të zezë si Tubbs, ndërsa Butler paraqitet si Crockett me xhaketë gri dhe armë në dorë.

Dy detektivët e fshehtë kthehen kështu në ekranin e madh në një ripërfytyrim të serialit kult të NBC-së, i krijuar nga Anthony Yerkovich dhe i prodhuar ekzekutivisht nga Michael Mann. Në serialin origjinal, që u transmetua nga viti 1984 deri në 1989, rolet i luanin Don Johnson dhe Philip Michael Thomas, ndërsa në filmin e vitit 2006 të vetë Mann-it ato i interpretuan Colin Farrell dhe Jamie Foxx.

Filmi i ri vendoset në mesin e viteve ’80 dhe frymëzohet nga episodi pilot dhe sezoni i parë i serialit, duke u përqendruar te shkëlqimi dhe korrupsioni i Majamit të asaj kohe, ku dy detektivët e fshehtë përballen me trafikun e drogës. Regjinë e mban Joseph Kosinski, regjisori i «Top Gun: Maverick» dhe «F1», ndërsa skenarin e ka shkruar Dan Gilroy («Nightcrawler», «Andor»). Kosinski bashkëpunon sërish me drejtorin e fotografisë Claudio Miranda dhe prodhon filmin së bashku me Dylan Clark.

Kasti mbështetës është i gjerë: Alden Ehrenreich, Camila Morrone, Walton Goggins, Danny Ramirez, John Leguizamo — që raportohet se luan antagonistin kryesor — André Holland, Whitney Peak, Michael Irby, Edi Gathegi dhe Andrew Schulz. Filmi është xhiruar për formatin IMAX dhe Universal e ka caktuar premierën në kinema më 19 maj 2028, vetëm në sallë dhe jo në transmetim të njëkohshëm në streaming.

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