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Film

Netflix publikon trailer-in e plotë zyrtar të «The Mosquito Bowl»: drama e luftës e Peter Berg vjen në kinema më 30 tetor

Nicholas Galitzine dhe Bill Skarsgård udhëheqin kastin e filmit të bazuar në historinë e vërtetë të yjeve të futbollit amerikan që lanë famën dhe u regjistruan në Marinsat pas Pearl Harbor — pas shfaqjeve në kinema të përzgjedhura, filmi mbërrin në Netflix më 25 nëntor.

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Capt. Leander Metcalf (in costume as an Army major) poses with actor and director Peter Berg at the Blue Cloud Film Ranch in Santa Clarita, Calif., Oct. 20. Metcalf was one of two U.S. Army Cyber Command who served as consultants and actors in an Army recruiting commercial, facilitated by the Army Marketing Research Group, aimed at attracting Soldiers to Army Cyber. Berg's acting and directing credits include dozens of productions, including the films Hancock, Battleship, Lone Survivor and Very Bad Things. (Courtesy photo)

Netflix ka publikuar trailer-in e plotë zyrtar të «The Mosquito Bowl», thriller-it të luftës të regjisorit Peter Berg, i cili sjell në ekran një nga historitë më të pazakonta sportive të Luftës së Dytë Botërore. Trailer-i i ri, siç njofton FirstShowing.net, zbulon pamje shumë më intensive sesa teaser-i i parë dhe tregon se filmi nuk kufizohet vetëm te ndeshja legjendare e futbollit amerikan, por shtrihet në vetë përgatitjet për betejën e Okinawa-s.

Filmi bazohet në historinë e vërtetë të përshkruar në librin e Buzz Bissinger: pas sulmit ndaj Pearl Harbor, katër nga yjet më të njohur të futbollit universitar amerikan lanë mënjanë famën dhe u regjistruan në Trupat e Marinsave. Në pragun e Krishtlindjes së vitit 1944, regjimentet e 4-të dhe të 29-të të Marinsave po stërviteshin në Paqësor për pushtimin e Okinawa-s, dhe në radhët e tyre ndodheshin disa nga lojtarët më të mirë të gjeneratës — ish-All Americans dhe kapitenë nga Wisconsin, Brown dhe Notre Dame — të cilët do të luanin një ndeshje që për shumë prej tyre do të ishte e fundit.

Në kast udhëheqin Nicholas Galitzine dhe Bill Skarsgård, së bashku me Ray Nicholson, Tom Francis, Brent Comer dhe Dominic Bogart. Skenarin e kanë shkruar vetë Peter Berg dhe Mark L. Smith, ndërsa filmi prodhohet nga Film 44 e Berg dhe Imagine Entertainment e Brian Grazer. Ky është projekti i ri aksion i Berg pas serialit «American Primeval».

Berg e ka përshkruar filmin si një nderim për të rinjtë që nga heronj sportivë në atdhe u kthyen në heronj lufte në brigjet e Paqësorit dhe si një kujtesë për koston e vërtetë njerëzore të luftës. «The Mosquito Bowl» do të shfaqet fillimisht në kinema të përzgjedhura amerikane më 30 tetor 2026 dhe do të mbërrijë në Netflix më 25 nëntor, në prag të Festës së Falënderimeve.

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