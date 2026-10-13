«Les Misérables» debuton në Sydney Opera House: muzikali legjendar ngjitet për herë të parë në skenën ikonike australiane në vitin 2027
Produksioni i Cameron Mackintosh-it, i paraqitur nga Opera Australia, hapet më 27 gusht 2027 në Joan Sutherland Theatre — 40 vjet pas premierës australiane të veprës dhe për herë të parë në historinë e saj në këtë skenë.
Muzikali «Les Misérables» do të debutojë më në fund në Sydney Opera House. Produksioni i Cameron Mackintosh-it, i paraqitur nga Opera Australia, do të ngjitet në Joan Sutherland Theatre duke filluar nga 27 gushti 2027, siç njofton Playbill. Kasti dhe pjesa tjetër e ekipit krijues do të shpallen në një datë të mëvonshme.
Ngjarja shënon dy përvjetorë njëherësh: është hera e parë pas më shumë se një dekade që produksioni i plotë skenik i veprës vjen në Australi — herën e fundit ai theu rekorde arkash — dhe sezoni i Sidneit mbërrin saktësisht 40 vjet pas premierës australiane të vitit 1987. Drejtoresha e operës në Opera Australia, Amy Lane, e ka përshkruar ardhjen e muzikalit në skenën ikonike të kompanisë si një moment krenarie, duke e quajtur veprën një nga krijimet përcaktuese të teatrit muzikor modern, me një fuqi emocionale që ka prekur breza të tërë spektatorësh.
Edhe producenti Cameron Mackintosh e ka cilësuar debutimin si një piketë të re për muzikalin: ai ka rrëfyer se prej vitesh ëndërronte ta shihte «Les Misérables» në skenën e Sydney Opera House, sidomos pas suksesit që «The Phantom of the Opera» pati në të njëjtin teatër në vitin 2022. Sipas tij, produksioni ka sjellë një energji të freskët në një histori që vazhdon t’i flasë publikut në mbarë botën.
Vepra e Alain Boublil-it dhe Claude-Michel Schönberg-ut bazohet te romani i famshëm i Victor Hugo-s dhe rrëfen historinë e Jean Valjean-it, ish-të dënuarit që kërkon shpengim në Francën e shekullit XIX, mes varfërisë, dashurisë dhe revoltës. Tekstet në anglisht janë të Herbert Kretzmer-it, ndërsa përshtatja skenike mban firmat e Trevor Nunn-it dhe John Caird-it. Partitura përfshin këngë që janë bërë himne të teatrit muzikor, si «I Dreamed a Dream», «On My Own», «Bring Him Home» dhe «One Day More».
Shifrat e muzikalit mbeten mbresëlënëse: ai është parë nga më shumë se 150 milionë spektatorë në 57 vende, është përkthyer në 22 gjuhë dhe ka fituar mbi 275 çmime të rëndësishme, mes tyre tetë Tony, pesë Olivier dhe pesë Helpmann, ndërsa versioni filmik fitoi tre Oscar. Turneu koncertor «Les Misérables: The Arena Concert Spectacular» u mbyll së fundmi pasi shiti mbi 1,3 milionë bileta në 35 qytete, përfshirë Sidnein, Melburnin dhe Brisbejnin. Ndërkohë, produksioni londinez vazhdon rekordin e tij në Sondheim Theatre të West End-it, ku sapo ka hyrë në vitin e 41-të.
Për publikun australian, qasja e hershme në bileta hapet përmes abonimit në sezonin 2027 të Opera Australia me dy ose më shumë produksione, ndërsa parashitja me përparësi për biletat e veçanta nis më 27 tetor 2026, me regjistrim në listën e pritjes në faqen zyrtare australiane të muzikalit.
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