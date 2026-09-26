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Mali i Zi

Miloviq: PES-i duhet t’i shkëpusë bindjen Mandiqit dhe të votojë për shkarkimin e tij

Sekretari i përgjithshëm i DPS-së, deputeti Nikola Miloviq, tha në X se PES-i duhet të marrë pjesë në seancën për shkarkimin e kryetarit të parlamentit Andrija Mandiq dhe të sigurojë votat për shkarkimin e tij

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Nikola Milović, sekretar i përgjithshëm i DPS-së. Foto: RTCG

Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS) dhe deputeti Nikola Miloviq deklaroi në rrjetin social X se partia Evropa Tani (PES), nëse është vërtet një forcë proevropiane, duhet të marrë pjesë në seancën parlamentare për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, dhe të sigurojë që të gjithë deputetët e saj të votojnë për shkarkimin e tij.

Arsyeja e kësaj kërkese është ngushëllimi i Mandiqit për vdekjen e kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mladiq. Miloviq theksoi se me vlerat civilizuese dhe evropiane nuk ka kalkulime, ndërsa shtoi se përndryshe PES-i do të konfirmonte se është barazuar me NSD-në.

Seanca e 24 shtatorit kushtuar shkarkimit të Mandiqit dështoi për mungesë kuorumi, pasi DNP-ja e bojkotoi atë.

Burimi: RTCG

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