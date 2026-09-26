Miloviq: PES-i duhet t’i shkëpusë bindjen Mandiqit dhe të votojë për shkarkimin e tij
Sekretari i përgjithshëm i DPS-së, deputeti Nikola Miloviq, tha në X se PES-i duhet të marrë pjesë në seancën për shkarkimin e kryetarit të parlamentit Andrija Mandiq dhe të sigurojë votat për shkarkimin e tij
Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS) dhe deputeti Nikola Miloviq deklaroi në rrjetin social X se partia Evropa Tani (PES), nëse është vërtet një forcë proevropiane, duhet të marrë pjesë në seancën parlamentare për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, dhe të sigurojë që të gjithë deputetët e saj të votojnë për shkarkimin e tij.
Arsyeja e kësaj kërkese është ngushëllimi i Mandiqit për vdekjen e kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mladiq. Miloviq theksoi se me vlerat civilizuese dhe evropiane nuk ka kalkulime, ndërsa shtoi se përndryshe PES-i do të konfirmonte se është barazuar me NSD-në.
Seanca e 24 shtatorit kushtuar shkarkimit të Mandiqit dështoi për mungesë kuorumi, pasi DNP-ja e bojkotoi atë.
Burimi: RTCG
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.