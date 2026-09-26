“The Stunt Driver”: Komedia për “kanadezin e çmendur” që donte të kapërcente lumin St. Lawrence, sot në kinema
Foto: Wikimedia Commons / Marlene Landu (CC BY-SA 4.0)
Filmi i ri komedi “The Stunt Driver” doli sot, më 26 shtator 2026, në kinema, duke sjellë në ekranin e madh historinë e vërtetë — dhe të pabesueshme — të “kanadezit të çmendur” Ken Carter. Me regji dhe skenar të Michael Dowse, filmi bashkon një kast yjesh me Ed Helms, Jay Baruchel, Ben Foster, Laurence Leboeuf dhe Dan Bakkedahl.
Komedia biografike historike ndjek Carter-in, të njohur me pseudonimin “The Mad Canadian”, në misionin e tij të guximshëm: të kapërcejë lumin St. Lawrence me një makinë-raketë, duke u nisur nga një rampë 27 metra e lartë — një kërcim që do të përshkonte më shumë se një milje në ajër.
Filmi është frymëzuar nga dokumentari kult i vitit 1981 “The Devil at Your Heels”. Në jetën reale, Carter nuk e kreu kurrë kërcimin: në momentin e fundit ai u zëvendësua nga miku i tij, stuntman-i amerikan Kenny Powers, kërcimi i të cilit dështoi dhe e la Powers-in me lëndime të rënda.
“The Stunt Driver” pati premierën botërore në Festivalin e Filmit të Torontos (TIFF) 2026 dhe është pritur me vlerësime kryesisht pozitive: 75% në Rotten Tomatoes dhe 58/100 në Metacritic (“mixed to average”). Kritikët kanë lavdëruar veçanërisht interpretimin e Jay Baruchel në rolin e Carter-it — përkundër natyrës komike të filmit, Baruchel e portretizon protagonistin me respekt dhe dinjitet.
Burimi: ComingSoon.net
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