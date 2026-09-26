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Mali i Zi

MUP-i ndërpret marrëdhëniet e punës me 13 policë: Shumica akuzohen për krim të organizuar

Vendimi është marrë nga ministri Danilo Šaranović dhe u shpall nga zëvendëskryeministri Aleksa Bečić; kundër 11 prej tyre zhvillohen procese penale për krijimin e një organizate kriminale

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Pamje ilustruese nga një aksion i policisë malazeze. Foto: Vijesti / Boris Pejović

Ministria e Punëve të Brendshme e Malit të Zi (MUP) ka ndërprerë, me forcën e ligjit, marrëdhëniet e punës me 13 policë, më 28 gusht 2026. Vendimi është marrë nga ministri i Brendshëm Danilo Šaranović dhe është bërë publik nga zëvendëskryeministri Aleksa Bečić, ndërsa detajet i janë zbuluar të përditshmes malazeze Vijesti.

Shumica e policëve të larguar dyshohen për vepra të rënda penale. Kundër 11 prej tyre zhvillohen procese penale për krijimin e një organizate kriminale, ndërsa gjashtë akuzohen për shpërdorim të detyrës zyrtare. Ndër veprat penale për të cilat dyshohen janë gjithashtu kontrabanda, pastrimi i parave, marrja e ryshfetit, prodhimi dhe trafikimi i narkotikëve, si dhe krime kundër njerëzimit.

Sipas të dhënave të MUP-it, gjashtë prej policëve të larguar shërbenin në policinë kufitare. Rastet e tyre lidhen me klanin e Kavaçit të kartelit ballkanik të drogës, të udhëhequr nga Radoje Zviqer, si dhe me kontrabandën e 2,5 tonëve kokainë dhe kontrabandën e organizuar të cigareve përmes Portit të Tivarit.

MUP-i ka bërë publike vetëm emrat e policëve të larguar: Miljan Knežević, Zoran Kovačević, Predrag Vučurović, Predrag Mijušković, Davor Lukačević, Zoran Gašović, Milan Vukadinović, Dragan Backović, Dražen Vukadinović, Darko Knežević, Milorad Medenica, Marko Drobnjak dhe Marko Đurišić. Institucioni ka refuzuar të zbulojë titujt dhe vendet e tyre të punës, duke u thirrur në sekretin «INTERNO» të raportit të komisionit për kontrollin e sigurisë.

Burimi: Vijesti

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