Sulmi ukrainas me dron në Krasnodar vret tre dhe plagos dy persona, zjarre në dy objekte industriale
Tre persona janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm me dron i ushtrisë ukrainase në rajonin Krasnodar të Rusisë jugore, njoftuan të shtunën autoritetet lokale ruse, në një natë kur sulmet ajrore mes dy vendeve u intensifikuan ndjeshëm.
Guvernatori rajonal Veniamin Kondratyev shkroi në Telegram se sulmi shkaktoi zjarre në dy objekte industriale, pa dhënë detaje të mëtejshme. Mediat ruse raportuan më vonë se në shenjestër ishte një rafineri vendase nafte.
Sulmi ukrainas erdhi në të njëjtën natë kur forcat ruse goditën disa rajone të Ukrainës. Sipas autoriteteve ukrainase, sulmet ruse vranë katër persona: dy gra në Zaporizhzhya që mbetën nën rrënojat e shtëpisë së shkatërruar, si dhe dy persona në qytetin Sumy.
Mbrojtja ajrore ukrainase njoftoi se gjatë natës rrëzoi 134 nga 173 dronët e lëshuar nga Rusia. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski shkroi të shtunën në mëngjes se Rusia po përshkallëzohet çdo ditë dhe u bëri thirrje partnerëve ndërkombëtarë për një përgjigje më të fortë.
Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi të shtunën se sulmi i saj në Kiev kishte dëmtuar një qendër të dhënash që, sipas saj, mbështeste si internetin celular ashtu edhe sistemet satelitore Starlink — një pretendim që nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.
Burimi: Associated Press
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