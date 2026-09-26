🌤️
Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 26 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
₿ CRYPTO
BTC $83,931 ▲ +0.17% ETH $2,687 ▼ -0.05% XRP $1.5401 ▼ -2.27% SOL $120.7000 ▲ +1.16%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106 EUR/USD 1.1399 EUR/GBP 0.8606 EUR/CHF 0.9440 EUR/ALL 91.6218 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4795 EUR/TRY 55.7224 EUR/JPY 179.54 EUR/CAD 1.6106
26 Sht 2026
Breaking
“Giving Life” në Dib Bangkok: Ekspozita me mbi 160 vepra nga 33 artistë, në qendër Alexander Calder Java Kulturore Kroate, katër ditë aktivitete për kulturën dhe traditat e Kroacisë Mish me lakra turshi — gjella tradicionale shqiptare e dimrit “The Stunt Driver”: Komedia për “kanadezin e çmendur” që donte të kapërcente lumin St. Lawrence, sot në kinema Mbrojtja në Gjykatën Speciale, Gërvalla tregon sa para janë shpenzuar: Mjetet financiare nuk janë sfidë
Menu
Kosova

Qeveria miraton një varg projektligjesh, përfshirë Byronë për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme

Mbledhja elektronike e së premtes miratoi edhe paketën e reformës në drejtësi, ligjet për energjinë dhe marrëveshjen e kredisë për Lojërat Mesdhetare.

· 2 min lexim

Qeveria e Kosovës ka zhvilluar të premten në mbrëmje një mbledhje elektronike, në të cilën ka miratuar një varg projektligjesh dhe vendimesh të rëndësishme.

Ndër vendimet kryesore është miratimi i Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, i cili përcakton themelimin, organizimin, kompetencat dhe procedurat e verifikimit dhe konfiskimit të pasurisë së pajustifikueshme.

Mbledhja miratoi gjithashtu paketën e reformës në drejtësi: rekrutimin, vlerësimin e performancës, kontrollin e integritetit dhe statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve; përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve; ndryshimet në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe atë Prokurorial, si dhe Akademinë e Drejtësisë.

Në fushën e energjisë u miratuan Projektligjet për Energjinë dhe për Energjinë Elektrike, ndërsa u ratifikua edhe Marrëveshja e Kredisë me Agjencinë Franceze për Zhvillim për financimin e Lojërave Mesdhetare XXI që do të mbahen në Kosovë.

Qeveria miratoi gjithashtu projektligjet për Inovacionin dhe Ndërmarrësinë dhe për Pagesat e Vonuara në Transaksionet Tregtare; propozimin në Kuvend të kandidatëve për kryesuesin dhe dy anëtarët e Bordit të ZRRE-së; dhënien me qira të parcelave për shfrytëzim guri në Kaçanik, Drenas, Rahovec, Suharekë dhe Shtime; Deklaratën e Prioriteteve Afatmesme 2027-2029; vazhdimin me tre muaj të mandatit të Komisionit për Verifikimin e Diplomave të Universitetit të Mitrovicës së Veriut, si dhe pezullimin e një nëpunësi civil të kategorisë së lartë drejtuese.

Burimi: Klan Kosova

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu