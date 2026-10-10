Musk e sulmon ashpër miliarderin Ambani për vonesën e Starlink-ut në Indi — ministri indian: nuk lejojmë monopol në asnjë sektor
Elon Musk ka intensifikuar përplasjen e tij me miliarderin indian Mukesh Ambani, duke e quajtur me ironi “kryeministrin” e Indisë — me nënkuptimin se ai ushtron kontroll të jashtëzakonshëm mbi qeverinë — dhe duke e akuzuar se po bllokon hyrjen e Starlink në tregun indian, siç njofton TechCrunch. Sulmi i radhës erdhi të premten, më 9 tetor, përmes një postimi në X, ku Musk i drejtohej drejtpërdrejt Ambani-t me fjalët: “Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete?”
Në postimin e tij, Musk argumentoi se Starlink mund t’i lidhë me internet zonat që aktualisht janë jashtë rrjetit, t’u japë fëmijëve më shumë mundësi për të mësuar dhe t’i ndihmojë bizneset e vogla të arrijnë klientë në mbarë botën. Reliance Jio, krahu i telekomunikacionit i perandorisë së Ambani-t, nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment, shkruan TechCrunch.
Komentet e Musk-ut vijnë pas një jave të trazuar, gjatë së cilës ai akuzoi “oligarkë” të paidentifikuar se po bllokonin nisjen e Starlink në Indi për të mbrojtur interesat e tyre të biznesit. Ministria indiane e Komunikimeve i hodhi poshtë këto akuza, duke theksuar se korniza rregullatore satelitore e vendit është “e drejtë dhe jo-diskriminuese”. Një ditë më parë, të enjten, Musk kishte pyetur në një tjetër postim: “Is Ambani the real boss of India?”
SpaceX ka kaluar vite duke u përpjekur të nisë Starlink në Indi: vitin e kaluar arriti marrëveshje shpërndarjeje si me Reliance Jio të Ambani-t, ashtu edhe me Bharti Airtel, por ende nuk ka marrë dritën jeshile nga New Delhi për operime komerciale. Të enjten, ministria indiane njoftoi se Starlink dhe dy operatorë të tjerë satelitorë të licencuar po i nënshtrohen vlerësimeve të sigurisë që duhen përfunduar para marrjes së spektrit satelitor, duke shtuar se të tre ndodhen në “pothuajse të njëjtin stad rregullator”. Ndërkohë, Jio ka krijuar një ndërmarrje të përbashkët me SES-in e Luksemburgut, ndërsa Airtel është aksioner i madh në Eutelsat OneWeb — të dyja synojnë të ofrojnë lidhje satelitore në vend.
Në përgjigje të akuzave të Musk-ut, ministri indian i telekomunikacionit, Jyotiraditya Scindia, i kundërshtoi ato, sipas Reuters, duke deklaruar se India “nuk lejon monopol në asnjë sektor”. Musk dhe Ambani kanë qenë në mosmarrëveshje të hapur edhe për mënyrën e ndarjes së spektrit: Musk kërkonte ndarjen përmes procedurës administrative, ndërsa Jio këmbëngulte për ankand — dhe New Delhi zgjodhi në fund rrugën administrative. Beteja ka një mizë të madhe: India është vendi më i populluar në botë me mbi një miliard përdorues interneti, ndërsa Reliance e Ambani-t zotëron operatorin më të madh të telekomunikacionit në vend dhe bashkëpunon ngushtë me qeverinë e kryeministrit Narendra Modi.
Ndërsa mosmarrëveshja thellohet, bilanci i Musk-ut në Indi mbetet i brishtë edhe në fronte të tjera: Tesla hyri në tregun indian vitin e kaluar, por regjistroi vetëm 699 automjete në 12 muajt e parë, sipas të dhënave të cituara nga Electrek — kryesisht për shkak të taksave të larta të importit, që e çuan çmimin e Model Y pothuajse në dyfishin e çmimit amerikan. Tesla uli çmimet këtë vit, por ato mbeten dukshëm më të larta se në Shtetet e Bashkuara.
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