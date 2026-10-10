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10 Tet 2026
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Pulë

Panang me pulë — kerri tajlandez me qumësht kokosi, speca djegës dhe gjethe limoni

· 2 min lexim
Panang me pulë (foto: Wikimedia Commons / Takeaway, CC BY-SA 3.0)

Panang, i njohur në Tajlandë si “phanaeng”, është një nga kerrit më të dashur të kuzhinës tajlandeze — i trashë, kremoz dhe më pak i lëngshëm se kerrit e tjerë, me një shije të thellë që vjen nga pasta e kerrit e skuqur në qumështin e kokosit. Kjo version me pulë është një nga mënyrat më të lehta për ta sjellë shijen e vërtetë tajlandeze në shtëpi.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 600 g fileto pule (gjoks ose kofshë), të prera në copa të holla
  • 400 ml qumësht kokosi
  • 3 lugë gjelle pastë kerri panang (phanaeng)
  • 1 spec i kuq djegës, i prerë në rripa të holla
  • 1 spec i kuq i ëmbël, i prerë në rripa
  • 4 gjethe limoni makrut, të copëtuara (alternativë: lëkurë e grirë limoni)
  • 1 lugë gjelle salcë peshku
  • 1 lugë gjelle sheqer palme (ose sheqer kafe)
  • 1 lugë gjelle vaj kokosi (ose vaj ulliri)
  • Bazilik tajlandez për dekorim
  • Kripë sipas shijes

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Në një tenxhere të thellë skuq pastën e kerrit panang në vajin e kokosit për 2 minuta mbi zjarr të mesëm, derisa të dalë aroma e erëzave.
  2. Shto gjysmën e qumështit të kokosit dhe lëre të ziejë 3–4 minuta duke e përzier, derisa në sipërfaqe të shfaqen pika vaji.
  3. Shto copat e pulës dhe gatuaj 6–7 minuta, duke i kthyer, derisa të bardhen nga të gjitha anët.
  4. Shto pjesën tjetër të qumështit të kokosit, salcën e peshkut, sheqerin dhe gjethet e limonit; ziej 8–10 minuta mbi zjarr të ulët.
  5. Shto specat e prerë dhe ziej edhe 3–4 minuta, derisa pula të jetë e butë dhe salca të jetë trashur.
  6. Shijo dhe rregulloje kripën sipas dëshirës. Servo i nxehtë me oriz jasmin të zier, i dekoruar me gjethe baziliku dhe rripa speci djegës.

Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 25 minuta. Porcione: 4.

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