Panang me pulë — kerri tajlandez me qumësht kokosi, speca djegës dhe gjethe limoni
Panang, i njohur në Tajlandë si “phanaeng”, është një nga kerrit më të dashur të kuzhinës tajlandeze — i trashë, kremoz dhe më pak i lëngshëm se kerrit e tjerë, me një shije të thellë që vjen nga pasta e kerrit e skuqur në qumështin e kokosit. Kjo version me pulë është një nga mënyrat më të lehta për ta sjellë shijen e vërtetë tajlandeze në shtëpi.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 600 g fileto pule (gjoks ose kofshë), të prera në copa të holla
- 400 ml qumësht kokosi
- 3 lugë gjelle pastë kerri panang (phanaeng)
- 1 spec i kuq djegës, i prerë në rripa të holla
- 1 spec i kuq i ëmbël, i prerë në rripa
- 4 gjethe limoni makrut, të copëtuara (alternativë: lëkurë e grirë limoni)
- 1 lugë gjelle salcë peshku
- 1 lugë gjelle sheqer palme (ose sheqer kafe)
- 1 lugë gjelle vaj kokosi (ose vaj ulliri)
- Bazilik tajlandez për dekorim
- Kripë sipas shijes
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tenxhere të thellë skuq pastën e kerrit panang në vajin e kokosit për 2 minuta mbi zjarr të mesëm, derisa të dalë aroma e erëzave.
- Shto gjysmën e qumështit të kokosit dhe lëre të ziejë 3–4 minuta duke e përzier, derisa në sipërfaqe të shfaqen pika vaji.
- Shto copat e pulës dhe gatuaj 6–7 minuta, duke i kthyer, derisa të bardhen nga të gjitha anët.
- Shto pjesën tjetër të qumështit të kokosit, salcën e peshkut, sheqerin dhe gjethet e limonit; ziej 8–10 minuta mbi zjarr të ulët.
- Shto specat e prerë dhe ziej edhe 3–4 minuta, derisa pula të jetë e butë dhe salca të jetë trashur.
- Shijo dhe rregulloje kripën sipas dëshirës. Servo i nxehtë me oriz jasmin të zier, i dekoruar me gjethe baziliku dhe rripa speci djegës.
Koha e përgatitjes: 10 minuta. Koha e gatimit: 25 minuta. Porcione: 4.
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