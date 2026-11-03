Nata e NBA-së: Gilgeous-Alexander shënon 43 pikë, Rockets ndalin Celtics, Pelicans fitojnë thrillerin 135-134
Nata e së hënës në NBA solli rezultate të mëdha dhe ndeshje dramatike, sipas ESPN. Ylli i Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, ishte protagonisti kryesor i mbrëmjes, ndërsa Sacramento Kings morën fitoren e parë të sezonit dhe New Orleans Pelicans fituan një thriller me vetëm një pikë diferencë.
Oklahoma City Thunder mposhti Cleveland Cavaliers 117-112, me Shai Gilgeous-Alexander që shënoi 43 pikë. Për Cleveland, Donovan Mitchell shënoi 17 pikë.
Philadelphia 76ers fitoi 126-107 ndaj Chicago Bulls. Tyrese Maxey udhëhoqi Philadelphian me 26 pikë dhe 11 asistime, ndërsa VJ Edgecombe shtoi 21 pikë. Me këtë fitore, Philadelphia shkoi në 7-1.
Houston Rockets ndali Boston Celtics 109-93. Alperen Sengun shënoi 26 pikë për Houston, e cila gjithashtu arriti në 7-1, ndërsa Jayson Tatum shënoi 19 pikë për Boston.
Thrilleri i natës u luajt në Memphis, ku New Orleans Pelicans fitoi 135-134 ndaj Memphis Grizzlies, me vetëm një pikë diferencë. Ty Jerome shënoi 40 pikë për Memphis, ndërsa Zion Williamson shënoi 25 pikë për New Orleans.
Sacramento Kings mori fitoren e parë të sezonit, 115-100 ndaj Dallas Mavericks, pas gjashtë humbjeve radhazi. Rookie Darius Acuff Jr. shënoi 25 pikë, Malik Monk shtoi 24 pikë nga stoli dhe Zach LaVine shënoi 23 pikë, ndërsa Cooper Flagg u mbajt në 17 pikë për Dallas.
Portland Trail Blazers fitoi 118-110 ndaj Denver Nuggets. Deni Avdija shënoi 28 pikë për Portland, ndërsa Jamal Murray shënoi 35 pikë për Denver.
San Antonio Spurs mposhti Utah Jazz 119-97. Lauri Markkanen shënoi 22 pikë për Utah në humbje.
Minnesota Timberwolves fitoi 112-100 ndaj Milwaukee Bucks. LaMelo Ball shënoi 34 pikë për Minnesota, ndërsa Tyler Herro shënoi 21 pikë për Milwaukee.
New York Knicks mposhti Brooklyn Nets 103-90. Landry Shamet shënoi 22 pikë për New York, ndërsa Julius Randle regjistroi 21 pikë dhe 11 rebound për Brooklyn.
Atlanta Hawks fitoi 108-104 ndaj Indiana Pacers, me Nickeil Alexander-Walker që shënoi 34 pikë për Atlanta.
Washington Wizards mposhti Orlando Magic 103-94. Anthony Davis shënoi 27 pikë për Washington, ndërsa Franz Wagner shënoi 24 pikë për Orlando.
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