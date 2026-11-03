Cade Cunningham shkëlqen me 33 pikë, Pistons shkatërrojnë Hornets 124-91
Detroit Pistons shkatërruan Charlotte Hornets me rezultatin 124-91 në Spectrum Center të Charlotte, të hënën, më 2 nëntor 2026, siç raporton ESPN. Me këtë fitore, Detroit regjistroi suksesin e gjashtë në shtatë ndeshje dhe përmirësoi bilancin në 6-1, me 4-1 në transfertë, ndërsa Charlotte ra në 3-5.
Protagonisti absolut i mbrëmjes ishte Cade Cunningham, i cili shënoi 33 pikë në vetëm 27 minuta lojë. Ai realizoi 13 nga 20 gjuajtje nga fusha dhe 4 nga 7 nga distanca, duke shtuar edhe 7 asistime, 5 kërcime dhe 5 vjedhje topi. Në veçanti, 17 nga pikët e tij erdhën në çerekun e tretë, kur ndeshja u vendos përfundimisht.
Cunningham u mbështet shkëlqyeshëm nga Duncan Robinson, i cili shënoi 24 pikë me 6 treshe, si dhe nga Ausar Thompson me 14 pikë dhe Paul Reed me 11 pikë. Si ekip, Pistons gjuajtën me 57 për qind nga fusha dhe 18 nga 37 nga distanca, pra 49 për qind, duke regjistruar 30 asistime dhe 15 vjedhje topi.
Detroit e mbylli çerekun e parë me avantazhin 27-24 dhe shkoi në pushim me 65-54, por Charlotte u afrua në 79-75 në çerekun e tretë. Pikërisht atëherë Pistons shënuan 19 pikët e fundit të çerekut për 98-75 dhe e zgjeruan serinë në 36-8 në çerekun e katërt. Avantazhi më i madh i Detroitit arriti në 33 pikë. Hornets humbën 26 topa, nga të cilët Detroit shënoi 37 pikë, ndërsa në pikët nga kundërsulmi Pistons dominuan 27-4.
Për Charlotte, Brandon Miller ishte shënuesi më i mirë me 17 pikë, por Hornets luajtën pa Kon Knueppel dhe Grant Williams për shkak të dëmtimeve në kofshë. Detroit, nga ana tjetër, ishte pa Jalen Duren, gjithashtu për shkak të një dëmtimi në kofshë, dhe pa Isaiah Joe për shkak të një problemi në ije.
Pas këtij triumfi bindës në transfertë, Detroit kthehet në shtëpi dhe pret Philadelphia 76ers të mërkurën, më 4 nëntor, në një tjetër provë të rëndësishme për vazhdimësinë e këtij fillimi të fortë të sezonit.
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