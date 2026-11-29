Në Ohër faturat e ujit rriten nga janari, reagojnë qytetarët dhe hotelierët
Nga 1 janari banorët e Ohrit do të paguajnë fatura uji 8% më të larta, ndërsa kompanitë lokale dhe hotelierët 20% më shumë në tre vitet e ardhshme; qytetarët e quajnë barrë shtesë, ndërsa HOTAM-i e cilëson goditje për turizmin.
Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, banorët e Ohrit do të përballen me fatura më të larta të ujit për 8 për qind. Siç njofton Alsat, vendimi ka shkaktuar reagime, pasi qytetarët thonë se kjo do të jetë një barrë shtesë për buxhetin familjar, edhe ashtu të dobët.
“Kjo nuk është mirë. Pagat nuk janë në përputhje me rritjen e çmimeve”, tha një banor, ndërsa një qytetar tjetër e quajti rritjen jonormale dhe të tepërt, duke vënë në pah se si do ta përballojnë pensionistët.
Kompanitë lokale, përfshirë edhe kapacitetet hoteliere, do të paguajnë 20 për qind më shumë për ujin në tre vitet e ardhshme. Kryetari i HOTAM-it, Kërste Blazheski, tha se pritet një reagim i madh nga shoqata e hoteleve dhe hotelierët e rajonit të Ohrit dhe se një rritje e tillë është e paimagjinueshme, duke e cilësuar goditje shtesë për turizmin.
Banorët e Ohrit do të marrin fatura më të larta edhe për largimin e ujërave fekale.
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